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बस्तर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, दंतेवाड़ा और जगदलपुर में झमाझम बारिश से पारा आया नीचे

तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है इस बार समय से पहले पहुंचेगा मानसून.

RAIN ACCOMPANIED BY STRONG WINDS
बदला मौसम का मिजाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 11:44 AM IST

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दंतेवाड़ा/जगदलपुर: शनिवार शाम को दंतेवाड़ा में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई. काफी देर तक बारिश होती रही. बारिश और हवाओं के चलते मौसम सुहाना हो गया. तेज आंधी और पानी के चलते ग्रामीण इलाकों से कुछ नुकसान की भी खबरें आई हैं. जिले में पिछले दिनों 42 से 45 डिग्री के बीच पारा बना हुआ था. बारिश की वजह से मौसम में नरमी आई है. पारा भी थोड़ा नीचे गया है. लोगों ने भी राहत की सांस ली है.



मौसम हुआ सुहाना, चढ़ते पारे में आई नरमी

बारिश का असर दंतेवाड़ा सहित गीदम, बचेली, किरंदुल, कटेकल्याण, कुआकोंडा और अन्य क्षेत्रों में देखने को मिला. यहां तेज हवाओं के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट आई. लोगों ने खुलकर मौसम का मजा लिया. तेज हवाओं के चलते कई जगह बिजली आपूर्ति जरूर बाधित हुई है. उसे ठीक करने का काम भी जारी है. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बारिश के दौरान पेड़ और बिजली के खंभों के आस पास न खड़े हों.

बदला मौसम का मिजाज (ETV Bharat)

गर्मी से मिली राहत लेकिन किसान हुआ परेशान

जगदलपुर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया. गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली. लोगों ने बताया कि शाम से शुरू हुई बारिश रुक रुककर रात 9 बजे तक होती रही. गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है लेकिन किसान बेमौसम बारिश से काफी दुखी हैं. बेमौसम बारिश से उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. मौसम विभाग ने पूर्व में ही बस्तर के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई थी. बारिश को देखते हुए वन विभाग ने तेंदूपत्ता को सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था की बात कही है. बारिश की वजह से सूख रहे तेंदूपत्ता को नुकसान तो जरूर पहुंचा है. बारिश के दौरान कई जगहों पर आकाशीय बिजली भी गिरने की बात सामने आई है. आकाशीय बिजली से जन और धन की हानि हुई है या नहीं इसकी कोई सूचना फिलहाल नहीं मिली है.

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