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यूपी में मौसम का मिजाज बदला: आज भी बारिश का अलर्ट, अलीगढ़ में तेज बारिश, कक्षा 8 तक के स्कूल बंद

अलीगढ़ में बारिश से गिरा तापमान, डीएम ने घोषित किया अवकाश ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/अलीगढ़: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी यूपी के 1-2 जिलों में बहुत हल्की बारिश हुई. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई बना रहा. आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई बना रहेगा. अलीगढ़ में बारिश के चलते कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है.

अलीगढ़ में बारिश (Video Credit; ETV Bharat) अलीगढ़ में बारिश: अलीगढ़ में सोमवार सुबह मौसम का मिजाज बदल गया. गरज-चमक के साथ हुई बारिश से मौसम ठंडा हो गया. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई. वहीं बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने कक्षा 8 तक के सभी बोर्ड के विद्यालयों में सोमवार को अवकाश घोषित कर दिया. ये आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक, BSA ने जारी किया है.