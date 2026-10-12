यूपी में मौसम का मिजाज बदला: आज भी बारिश का अलर्ट, अलीगढ़ में तेज बारिश, कक्षा 8 तक के स्कूल बंद
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में बारिश चेतावनी, जानिए मौसम का हाल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 10:18 AM IST
लखनऊ/अलीगढ़: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी यूपी के 1-2 जिलों में बहुत हल्की बारिश हुई. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई बना रहा. आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई बना रहेगा. अलीगढ़ में बारिश के चलते कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है.
अलीगढ़ में बारिश: अलीगढ़ में सोमवार सुबह मौसम का मिजाज बदल गया. गरज-चमक के साथ हुई बारिश से मौसम ठंडा हो गया. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई. वहीं बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने कक्षा 8 तक के सभी बोर्ड के विद्यालयों में सोमवार को अवकाश घोषित कर दिया. ये आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक, BSA ने जारी किया है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कोई भी मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण यूपी के लगभग सभी इलाकों में मौसम ड्राई बना हुआ है. आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी. उसके बाद फिर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा. न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है.
ऐसा रहा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में सुबह के समय हल्की धुंध हो सकती है. दिन में आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
झांसी सबसे गर्म जिला: रविवार को प्रदेश का झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र ना होने के कारण आगामी एक सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई बना रहेगा. इस दौरान 1-2 स्थानों पर कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है.
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