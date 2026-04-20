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दिल्ली-NCR में बदला मौसम, गर्मी ने हाल किया बेहाल, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तेज धूप भी निकली रहेगी.

दिल्ली-NCR में बदला मौसम
दिल्ली-NCR में बदला मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 20, 2026 at 8:05 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. नागरिकों को गर्मी ने झुलसा रखा है. दिल्ली-एनसीआर में तपती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है. तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. बारिश से मिली थोड़ी राहत के बाद अब पारा फिर से चढ़ने लगा है.

रविवार को दिल्ली के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से तीन डिग्री ज्यादा है.

आज के मौसम का हाल
दिल्ली में उमस भरी गर्मी का सितम जारी रहेगा. दिल्ली में आज सोमवार 20 अप्रैल को अधिकतम तापमान 39 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे. ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के आस-पास बना रहेगा. सुबह के समय में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार 21 अप्रैल को अधिकतम तापमान 39 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. बुधवार 22 और गुरुवार 23 अप्रैल को भी अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने अनुमान है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 230 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 195 गुरुग्राम 198 गाजियाबाद में 201 ग्रेटर नोएडा में 192 नोएडा में 196 बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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