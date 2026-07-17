दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, सुबह सुबह हुई हल्की बारिश, जाने आगे कैसा रहेगा मौसम
आज आसमान में बादल और दोपहर से शाम के बीच कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान है- मौसम विभाग
Published : July 17, 2026 at 8:15 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई. इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है. राजधानी में कल बृहस्पतिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.0 डिग्री अधिक 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.0 डिग्री अधिक 30.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. हवा में नमी का स्तर 69 से 44 प्रतिशत रहा.
आज के मौसम का हाल: मौसम विभाग के अनुसार, आज पूरे दिन आसमान में बादल छाये रहेंगे और दोपहर से शाम के बीच कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की स्तर की बारिश का अनुमान है. हालांकि इस दौरान कुछ इलाकों में उमस से भरी गर्मी परेशान कर सकती है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 38-39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
शनिवार और रविवार को बादल छाए रहने की संभावना: आईएमडी के अनुसार शनिवार और रविवार को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. दोनों दिन हल्की से मध्यम बारिश के एक-दो दौर आ सकते हैं. कहीं-कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है.
दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक: केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 191 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 148, गुरुग्राम में 155, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 152 और नोएडा में 158 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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