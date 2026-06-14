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दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, जाने आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर वालों पर अभी इंद्रदेव मेहरबान हैं. लगातार हवाएं चल रही हैं बारिश भी हो जा रही है. इससे दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम से लेकर पूरे एनसीआर का मौसम सुहाना है.

मौसम विभाग के अनुसार कल शनिवार (13 जून) को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री कम 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.6 डिग्री कम 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

आज के मौसम का हाल

दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह 6 बजे से तापमान 28 डिग्री के करीब बना हुआ है. आसमान पूरी तरह साफ नजर आ रहा है. फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम में 72 प्रतिशत नमी बनी रहेगी. वहीं अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक पहुंच सकता है. वहीं अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक जाने की उम्मीद जताई गई है.

मौसम विभाग ने 15 जून को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 16 जून को बादलों की आवाजाही के साथ ही दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है.