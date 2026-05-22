ETV Bharat / state

नौतपा से पहले ही भट्टी बना मध्य प्रदेश, 41 जिलों में आज लू का अलर्ट, 46 डिग्री पहुंचा पारा

मध्य प्रदेश में धूप और गर्म हवाओं ने किया लोगों को परेशान, दोपहर में सड़के हुईं सूनी, जानिए कब मिलेगी राहत. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

Weather system active MP
नौतपा से पहले ही भट्टी बना मध्य प्रदेश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 9:43 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही सूरज ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही गर्म हवाएं चलने लगी हैं और दोपहर होते-होते सड़कें सूनी नजर आ रही हैं. मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 41 जिलों में लू और तीव्र लू का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुंदेलखंड और ग्वालियर-चंबल अंचल सबसे ज्यादा तप रहे हैं, यहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने का अनुमान है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले तीन से चार दिन तक लोगों को भीषण गर्मी और झुलसाने वाली हवाओं का सामना करना पड़ेगा.

आज 4 जिलों में रेड अलर्ट, दोपहर में बाहर नहीं निकलने की चेतावनी
मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है. हालात ऐसे हैं कि सुबह 10 बजे के बाद ही सड़कों पर आवाजाही कम हो रही है. तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. प्रशासन ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने और दोपहर में 3 बजे बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है.

mp weather report
धूप और गर्म हवाओं ने किया लोगों को परेशान (ETV Bharat)

ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड सबसे ज्यादा तपे
गुरुवार के लिए प्रदेश के 21 जिलों में आरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इनमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी और सिंगरोली समेत कई जिले शामिल हैं. इन इलाकों में तीव्र लू का असर बना हुआ है. बीते 24 घंटों में खजुराहो और नौगांव प्रदेश के सबसे गर्म शहर रहे, जहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान की ओर से आ रही गर्म और शुष्क हवाओं ने पूरे उत्तरी मध्य प्रदेश को तेज गर्मी बढ़ा दी है.

भोपाल समेत 20 जिलों में येलो अलर्ट, रातों ने भी किया बेचैन
राजधानी भोपाल सहित 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. भोपाल, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, सीहोर, रायसेन, जबलपुर और बालाघाट जैसे जिलों में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. भोपाल में दिन का तापमान 42 डिग्री और रात का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. गर्म हवाओं के कारण अब रातों में भी राहत नहीं मिल रही. ऐसे में लोग देर रात तक गर्मी और उमस से परेशान हो रहे हैं.

imd heatwave alert 41 districts mp
41 जिलों में आज लू का अलर्ट (ETV Bharat)

इंदौर में लू नहीं, लेकिन उमस ने बढ़ाई परेशानी
इंदौर, देवास, धार, बड़वानी, नर्मदापुरम और बैतूल जैसे जिलों में भले ही लू का सीधा अलर्ट जारी नहीं हुआ हो, लेकिन यहां उमस और चिपचिपी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है. इंदौर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हवा में नमी बढ़ने के कारण पसीना ज्यादा आ रहा है और शरीर जल्दी थकान महसूस कर रहा है.

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया क्यों बढ़ रही इतनी गर्मी
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार, ''प्रदेश के ऊपर कई मौसमी सिस्टम एक साथ सक्रिय हैं. पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवातीय परिसंचरण और ट्रफ लाइन बनने के बावजूद राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं पूरे मध्य प्रदेश को झुलसा रही हैं. इसी वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है और लू का असर तेज बना हुआ है.''

मानसून की रफ्तार तेज, लेकिन राहत अभी दूर
दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि, ''दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. हालांकि मध्य प्रदेश में मानसून पहुंचने में अभी एक सप्ताह से ज्यादा समय लग सकता है. तब तक प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ेगा.''

TAGGED:

NAUTAPA 2026
IMD HEATWAVE ALERT 41 DISTRICTS MP
MP TEMPERATURE REACHED 46 DEGREES
MP HEAT STROKE ADVISORY
WEATHER SYSTEM ACTIVE MP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.