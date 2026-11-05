UP के 9 जिलों में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन; किसानों को मिलेगी मौसम की अप-टू-डेट जानकारी
कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन से जिले के किसानों को फसल के बारे में मौसम की पूरी जानकारी दी जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:37 AM IST
आगरा: भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग ने किसानों के लिए नई पहल की है. मौसम की सटीक जानकारी के लिए यूपी के 09 जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं. इससे किसानों को समय से मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी.
आगरा के बिचपुरी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष और वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से यूपी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और गैर सरकारी संगठनों की ओर से संचालित कृषि विज्ञान केंद्रों पर कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन यानी एग्रो एडब्ल्यूएस की स्थापना की जा रही है.
इसको लेकर मौसम केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक और प्रभारी राज्य कृषि मौसम सेवा अतुल कुमार सिंह ने एक आदेश जारी किया है. इसके साथ ही आगरा समेत प्रदेश के 09 केवीके में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन के उपकरण पहुंच गए हैं.
कृषि विज्ञान केंद्र के हेड और वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कि भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग ने यूपी के 09 कृषि विज्ञान का चयन किया है. जहां पर कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किया जाना है. इसमें आगरा का बिचपुरी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र शामिल है. जहां से मौसम की सही जानकारी किसानों को मिलेगी.
एग्रो एडब्ल्यूएस में प्रमुख उपकरण
- तापमान और आर्द्रता मापने वाले सेंसर.
- बारिश मापने वाला रेन गेज.
- हवा की गति और दिशा मापने वाले सेंसर.
- मिट्टी की नमी और तापमान मापने वाले सेंसर.
- धूप की अवधि मापने वाला सेंसर.
- डेटा रिकॉर्ड करने की पूरी व्यवस्था.
- ऑनलाइन डेटा रिकॉर्ड भेजने की व्यवस्था.
बिचपुरी कृषि विज्ञान केंद्र में आईएमडी ने जमीन मांगी है. आईएमडी को कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करना है. यहां से आगरा जिले के मौसम की जानकारी दी जाएगी. जिले में कितना अधिकतम तापमान रहा? कितना न्यूनतम तापमान रहा? जिले में वर्षा की स्थित क्या है? जानकारी मिलेगी.
साथ हीं जिले में वर्षा होने वाली है तो कब होगी? कितनी वर्षा होगी या बारिश नहीं होगी? तापमान में कितनी गिरावट या बढ़ोतरी होगी? कितनी नमी वायु मंडल में है? जिले का मौसम कैसे रहेगा? जिले में हवा का रुख क्या रहेगा? छिड़काव करने के लिए मौसम की स्थिति कैसी रहेगी? सिंचाई के लिए मौसम अनुकूल है या नहीं. फसल को मौसम की मार से बचाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसकी पूरी जानकारी यहां से मिलेगी.
इन जिलों के केवीके में स्थापित होगा
- आगरा में केवीके आरबीएस कॉलेज बिचपुरी
- बरेली में केवीके आईवीआरआई, इज्जतनगर
- देवरिया में केवीके गांव मलहाना भाटपर रानी
- एटा में केवीके आरबीएस कॉलेज
- कौशांबी में केवीके मालाकमोइनुददीन
- लखनऊ में केवीके आईआईएसआर
- मथुरा में केवीके डेयरी फॉर्म वेटेनरी कॉलेज
- सीतापुर में केवीके अंबरपुर
- उन्नाव में केवीके वीरेंद्र नगर
बेहद एडवांस सिस्टम रहेगा: कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान बताते हैं कि कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन से जिले के किसानों को फसल के बारे में मौसम की पूरी जानकारी दी जाएगी. अभी किस फसल के लिए और कौन सा समय अनुकूल है. इसके साथ ही मृदा की जांच और जांच कराने के तरीका भी बताया जाएगा.
कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन के फायदे
- बारिश की सटीक जानकारी मिलेगी.
- तापमान की सही जानकारी मिलेगी.
- हवा की गति और दिशा की जानकारी मिली.
- हवा में कितनी नमी यह जानकारी मिलेगी.
- मिट्टी की नमी की जानकारी मिलेगी.
- सिंचाई का सही समय भी पता चलेगा.
- कीटनाशक और फफूंदनाशक छिड़काव में मददगार.
- फसल की बुवाई और कटाई में मददगार.
- फसल नुकसान का जोखिम कम होगा.
मृदा जांच के तमाम सूचकांक की जानकारी भी कृषि विज्ञान केंद्र से मिलेगी. जिस भी किसान भाई को जो प्राकृतिक रूप से मौसम की आवश्यकता है. उसे कृषि स्वचालित मौसम केंद्र से दी जाएगी. यहां पर एडवांस सिस्टम दिया गया है. जिसका सामान यहां पर आ गया है. वैज्ञानिक आकर यहां पर स्थापित कर देंगे.
इसका संचालन होने से आगरा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से जुडे करीब 04 लाख किसानों को फायदा मिलेगा. जो खेती करते हैं. पशु पालन करते हैं. खेती से जुडे अन्य काम करते हैं. उन सभी किसानों को इसका फायदा मिलेगा.
यह भी पढ़ें: धनतेरस 2026; कानपुर में 75 साल पुराने बर्तन बाजार में क्या है खास, कारोबारियों को क्या है उम्मीद?