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UP के 9 जिलों में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन; किसानों को मिलेगी मौसम की अप-टू-डेट जानकारी

UP के 9 जिलों में खुलेंगे ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग ने किसानों के लिए नई पहल की है. मौसम की सटीक जानकारी के लिए यूपी के 09 जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं. इससे किसानों को समय से मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी.

आगरा के बिचपुरी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष और वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से यूपी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और गैर सरकारी संगठनों की ओर से संचालित कृषि विज्ञान केंद्रों पर कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन यानी एग्रो एडब्ल्यूएस की स्थापना की जा रही है.

इसको लेकर मौसम केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक और प्रभारी राज्य कृषि मौसम सेवा अतुल कुमार सिंह ने एक आदेश जारी किया है. इसके साथ ही आगरा समेत प्रदेश के 09 केवीके में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन के उपकरण पहुंच गए हैं. कृषि विज्ञान केंद्र के हेड और वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कि भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग ने यूपी के 09 कृषि विज्ञान का चयन किया है. जहां पर कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किया जाना है. इसमें आगरा का बिचपुरी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र शामिल है. जहां से मौसम की सही जानकारी किसानों को मिलेगी. आगरा से श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) एग्रो एडब्ल्यूएस में प्रमुख उपकरण तापमान और आर्द्रता मापने वाले सेंसर.

बारिश मापने वाला रेन गेज.

हवा की गति और दिशा मापने वाले सेंसर.

मिट्टी की नमी और तापमान मापने वाले सेंसर.

धूप की अवधि मापने वाला सेंसर.

डेटा रिकॉर्ड करने की पूरी व्यवस्था.

ऑनलाइन डेटा रिकॉर्ड भेजने की व्यवस्था. बिचपुरी कृषि विज्ञान केंद्र में आईएमडी ने जमीन मांगी है. आईएमडी को कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करना है. यहां से आगरा जिले के मौसम की जानकारी दी जाएगी. जिले में कितना अधिकतम तापमान रहा? कितना न्यूनतम तापमान रहा? जिले में वर्षा की स्थित क्या है? जानकारी मिलेगी. साथ हीं जिले में वर्षा होने वाली है तो कब होगी? कितनी वर्षा होगी या बारिश नहीं होगी? तापमान में कितनी गिरावट या बढ़ोतरी होगी? कितनी नमी वायु मंडल में है? जिले का मौसम कैसे रहेगा? जिले में हवा का रुख क्या रहेगा? छिड़काव करने के लिए मौसम की स्थिति कैसी रहेगी? सिंचाई के लिए मौसम अनुकूल है या नहीं. फसल को मौसम की मार से बचाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसकी पूरी जानकारी यहां से मिलेगी.