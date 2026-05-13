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दिल्ली-NCR में बारिश और ओलावृष्टि से बदला मौसम, लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत

मौसम विभाग ने दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया था.

दिल्ली में बारिश से बदला मौसम
दिल्ली में बारिश से बदला मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 13, 2026 at 9:32 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है. दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बुधवार शाम अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई है. इस बारिश की वजह से लोगों को उसम भरी गर्मी से राहत मिली है. मौसम सुहाना होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं.

दरअसल, दिल्ली और एनसीआर के लोग कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान थे. इसी बीच दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिला. रात तकरीबन 8:15 बजे के करीब धूल भरी तेज आंधी के साथ ही जोरदार बारिश हुई है. इस बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है.

दिल्ली में बारिश से बदला मौसम (ETV Bharat)

राहगीर आरव बताते हैं कि पिछले कई दिनों से गर्मी का प्रकोप बढ़ गया था. दोपहर में गर्मी ज्यादा था लेकिन अभी तेज धूल भरी आंधी चली है और जोरदार बारिश हुआ है. इससे गर्मी से राहत मिली है और दो-तीन दिन तक मौसम में थोड़ा ठंडक देखने को मिलेगा. वहीं, एक अन्य राहगीर किशोर बताते हैं कि अभी बारिश हो रही है, क्योंकि गर्मी अब बढ़ रहा था. दोपहर में गर्मी की वजह से बेचैनी होने लगी थी. तेज आंधी और बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है.

इसके आलावा, राहगीर सागर बताते हैं कि दिल्ली का तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच रहा था. इस बारिश ने तापमान को डाउन किया है. अभी ठंडी तेज हवाएं चल रही है. साथ ही जोरदार बारिश हो रहा तो इससे हम लोगों को बहुत राहत मिली है. बता दें कि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में हीट वेव का प्रकोप बढ़ रहा था, जिसको लेकर 14 को बारिश की संभावना दिल्ली एनसीआर में बताई गई थी.

राहत ज्यादा दिनों तक नहीं

मौसम विभाग के अनुसार, यह राहत ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है. 14 मई के बाद तापमान में तेजी से बढ़ोतरी शुरू हो सकती है. सप्ताह के आखिर तक अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. राजधानी में अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं, अगले चार दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और उसके बाद 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है.

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