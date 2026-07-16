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दिल्ली-NCR में जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज, जाने कब होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, आज गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे.

बारिश के आसार
बारिश के आसार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 16, 2026 at 8:06 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी से आज भी कोई राहत मिलते नहीं दिखाई दे रही. दिनभर हल्के बादलों के साथ चिपचिपी गर्मी जीना मुहाल करने वाली है. दिल्ली-एनसीआर में 18 और 19 जुलाई को बारिश हो सकती है.

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में बुधवार को अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक था. दिल्ली में न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखी गई. सफदरजंग मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक है. आर्द्रता का स्तर 48 से 71 फीसदी के बीच दर्ज किया गया। इससे दिल्ली में उमस महसूस की गई.

आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार, आज गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. इस दौरान अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. मानसून के बावजूद लोगों को दिनभर गर्मी और उमस परेशान करने वाली है. इस दौरान दिन में पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-25 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है.

इसके बाद 17 जुलाई को दिल्ली में भीषण गर्मी और उमस पड़ने की संभावना है. इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है. दिल्ली-एनसीआर में 18 और 19 जुलाई को बारिश हो सकती है. IMD ने 18 और 19 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे. सुबह या दोपहर के समय कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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