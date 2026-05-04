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दिल्ली-NCR में फिर बदले का मौसम, जाने IMD का अलर्ट, मिलेगी गर्मी से राहत

नई दिल्ली: उत्तर-पश्चिम भारत में भी मौसम सक्रिय रहेगा. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 4 से 7 मई के बीच गरज, बिजली और 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली के सफदरजंग में बीते दिन यानि कल रविवार को अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री रहा, यह सामान्य से 0.1 डिग्री कम है. पालम, लोधी रोड, रिज और आयानगर में भी तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री तक नीचे रहा. न्यूनतम तापमान भी सामान्य से थोड़ा कम दर्ज किया गया.



आज के मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर के मौसम में देर रात अचानक बदलाव देखने को मिला. राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल रही हैं. मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार को दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. दोपहर के बाद हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले लगभग एक सप्ताह तक राजधानी में तेज धूप की संभावना कम है. दिल्ली में 4 से 9 मई के बीच मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. 4 मई को अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री और न्यूनतम 23-25 डिग्री के बीच रहने की संभावना है, दिनभर बादल छाए रहेंगे और सुबह व दोपहर व शाम के समय हल्की बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं 60-70 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चल सकती हैं. इसको लेकर मौसम विभाग ने बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है.