ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में फिर बदले का मौसम, जाने IMD का अलर्ट, मिलेगी गर्मी से राहत

4 मई को अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री और न्यूनतम 23-25 डिग्री के बीच रहने की संभावना है, दिनभर बादल छाए रहेंगे.

इंडिया गेट
इंडिया गेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 4, 2026 at 7:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: उत्तर-पश्चिम भारत में भी मौसम सक्रिय रहेगा. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 4 से 7 मई के बीच गरज, बिजली और 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली के सफदरजंग में बीते दिन यानि कल रविवार को अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री रहा, यह सामान्य से 0.1 डिग्री कम है. पालम, लोधी रोड, रिज और आयानगर में भी तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री तक नीचे रहा. न्यूनतम तापमान भी सामान्य से थोड़ा कम दर्ज किया गया.

आज के मौसम का हाल
दिल्ली-एनसीआर के मौसम में देर रात अचानक बदलाव देखने को मिला. राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल रही हैं. मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार को दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. दोपहर के बाद हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले लगभग एक सप्ताह तक राजधानी में तेज धूप की संभावना कम है. दिल्ली में 4 से 9 मई के बीच मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. 4 मई को अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री और न्यूनतम 23-25 डिग्री के बीच रहने की संभावना है, दिनभर बादल छाए रहेंगे और सुबह व दोपहर व शाम के समय हल्की बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं 60-70 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चल सकती हैं. इसको लेकर मौसम विभाग ने बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 118 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में AQI 112, गुरुग्राम में 121, गाजियाबाद में 128, ग्रेटर नोएडा में 124 और नोएडा में 111 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI MAUSAM
DELHI WEATHER UPDATE TODAY
DELHI WEATHER UPDATE
दिल्ली का मौसम
DELHI WEATHER UPDATE TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.