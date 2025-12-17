ETV Bharat / state

Weather Report : जानिए कब सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ ? कई जिलों का तापमान 30 डिग्री के पार

राजस्थान मौसम विभाग ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: 19 दिसंबर को प्रदेश में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से एक बार फिर तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. मौसम विभाग की जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 18-22 दिसंबर को बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है. इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और आसपास के इलाकों में आज भी घना कोहरा दर्ज किया गया है. वर्तमान में अधिकांश भागों में तापमान सामान्य के आसपास दर्ज किए जा रहे है. सीमावर्ती इलाकों में 18 दिसंबर को कहीं-कहीं मध्यम से घना कोहरा दर्ज होने और राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है. इसके अलावा उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम सक्रिय बनी हुई है. इसके पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. 21 दिसंबर को बीकानेर संभाग में कही कही वर्षा की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में दिन का पारा 30 डिग्री के करीब : IMD के जयपुर केन्द्र की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया है. कहीं-कहीं दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है. फिलहाल, राज्य में किसी भी स्थान पर वर्षा दर्ज नहीं की गई है. अधिकतम तापमान की बात करें, तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर शहर में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया.