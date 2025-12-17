ETV Bharat / state

Weather Report : जानिए कब सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ ? कई जिलों का तापमान 30 डिग्री के पार

प्रदेश में अगले 48 घंटे के दौरान शीत लहर से राहत जारी रहेगी.

Western Disturbance in Rajasthan
राजस्थान मौसम विभाग (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 17, 2025 at 5:31 PM IST

जयपुर: 19 दिसंबर को प्रदेश में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से एक बार फिर तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. मौसम विभाग की जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 18-22 दिसंबर को बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है.

इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और आसपास के इलाकों में आज भी घना कोहरा दर्ज किया गया है. वर्तमान में अधिकांश भागों में तापमान सामान्य के आसपास दर्ज किए जा रहे है. सीमावर्ती इलाकों में 18 दिसंबर को कहीं-कहीं मध्यम से घना कोहरा दर्ज होने और राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है. इसके अलावा उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम सक्रिय बनी हुई है. इसके पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. 21 दिसंबर को बीकानेर संभाग में कही कही वर्षा की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान में दिन का पारा 30 डिग्री के करीब : IMD के जयपुर केन्द्र की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया है. कहीं-कहीं दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है. फिलहाल, राज्य में किसी भी स्थान पर वर्षा दर्ज नहीं की गई है. अधिकतम तापमान की बात करें, तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर शहर में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया.

बाड़मेर में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है. वहीं, जोधपुर शहर में 30.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. पाली में भी अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा अजमेर, जयपुर, बीकानेर, चूरू, कोटा और चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

पढ़ें : कोहरे की आगोश में लिपटा पश्चिमी राजस्थान , IMD ने जारी किया अलर्ट , जानें अपने शहर का हाल

तापमान में बदलाव के आंकड़ों के अनुसार कई जिलों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जयपुर में अधिकतम तापमान 2.8 डिग्री बढ़ा, पिलानी में 3.8 डिग्री और सीकर में 3.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं, बीकानेर और श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई है.

शेखावाटी में ठंड बरकरार : न्यूनतम तापमान में भी कई स्थानों पर बदलाव देखने को मिला. नागौर में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा, वहीं फतेहपुर में नीचे का पारा 3.8 डिग्री सेल्सियस पर रहा. शेखावाटी के अन्य स्थानों की बात करें तो सीकर में न्यूनतम तापमान 5.5, चूरू में 6.5, झुंझुनू में 7.4 और पिलानी में 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस दौरान सिरोही में 5.5, माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अन्य ठंडे शहरों की बात करें तो लूणकरणसर 4.3, डूंगरपुर 4.9, करौली और वनस्थली में 6 डिग्री, अलवर 7.4, चित्तौड़गढ़ में 7.5, दौसा और बीकानेर 7.7, पाली 7.8, भीलवाड़ा में 7.9 और डबोक में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा और आने वाले दिनों में तापमान में मामूली बदलाव की संभावना है. सुबह और रात के समय हल्की ठंड का असर बना रह सकता है. जबकि दिन में हल्की गर्मी महसूस की जा रही है. मौसम विभाग ने नागरिकों को सुबह-शाम सतर्क रहने और तापमान में बदलाव को ध्यान में रखते हुए जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है.

