झारखंड में धूप निकलते ही महसूस होने लगी गर्मी, न्यूनतम पारा ने सर्दी की विदाई रोकी

रांची: झारखंड में दिन के वक्त करीब करीब सर्दी ने विदाई ले ली है. धूप निकलते ही गर्मी महसूस होने लगती है. पिछले कुछ दिनों से दिन के वक्त चल रही बर्फीली हवा का मिजाज भी बदल गया है. लिहाजा, अधिकतम पारा एक बार फिर चढ़ता दिख रहा है. लेकिन न्यूनतम पारा की वजह से सर्दी की विदाई नहीं हो पा रही है. इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है. दिन में गर्मी तो शाम होते ही ठंड महसूस होने लगती है. मौसम केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में भी मौसम के मिजाज में कोई खास परिवर्तन की उम्मीद नहीं है.

अधिकतम पारा में इजाफा

मौसम केंद्र, रांची की ओर से 11 फरवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2-3 डिग्री तापमान तक का इजाफा हुआ है. चाईबासा जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा है. यहां का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री हो गया है. दूसरे स्थान पर 32 डिग्री के साथ सरायकेला जिला है. तीसरे स्थान पर 30.6 डिग्री के साथ डाल्टनगंज और 30.4 डिग्री के साथ जमशेदपुर चौथे स्थान पर है. रांची का अधिकतम पारा 27 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है जो 10 फरवरी की तुलना में करीब 2 डिग्री ज्यादा है. बोकारो का भी पारा 30.1 डिग्री पहुंच गया है. हालांकि शेष ज्यादातर जिलों का अधिकतम पारा अभी भी 30 डिग्री से नीचे ही है.

मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

न्यूनतम पारा भी चढ़ा