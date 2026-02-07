ETV Bharat / state

राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज, दिन में बढ़ी गर्मी, जानिए वेदर अपडेट

पिछले 24 घंटों में प्रदेश के सभी शहरों में मौसम साफ रहा और धूप तेज रही.

जयपुर मौसम केंद्र
जयपुर मौसम केंद्र (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 12:22 PM IST

जयपुर : राजस्थान में मौसम बदलते ही तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को प्रदेश के सभी शहरों में दिनभर तेज धूप खिली रही, जिससे अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. कई शहरों में पारा 32 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. दिन के समय हल्की गर्मी का एहसास हुआ, जबकि सुबह और शाम के समय सर्दी अभी भी बनी हुई है.

मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक आगामी सप्ताह प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है, हालांकि दिन के तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर समेत प्रदेश के अधिकांश शहरों में आसमान पूरी तरह साफ रहा. बाड़मेर में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा जालौर, पाली, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. जयपुर, अजमेर और श्रीगंगानगर जैसे शहरों में भी दिन के समय हल्की गर्मी महसूस की गई.

फिलहाल शुष्क रहेगा मौसम : बीते 24 घंटों के दौरान पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहा और कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई. मौसम के आंकड़ों के अनुसार राज्य में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर (सीकर) में 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री रहा, वहीं जयपुर में अधिकतम 27.2 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अपेक्षाकृत अधिक रहा, जबकि पाली में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

8 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ : इस बीच मौसम केन्द्र जयपुर ने बताया कि उत्तर अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय है. इसके साथ मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ मौजूद है, जिसकी धुरी लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली हुई है. वहीं 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर करीब 110 नॉट्स की रफ्तार वाली सब-ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम पूर्वोत्तर भारत के ऊपर प्रभावी बनी हुई है.

मौसम विभाग के अनुसार 8 फरवरी 2026 की रात से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे पहाड़ी इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. हालांकि फिलहाल राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक शुष्क मौसम और दिन में हल्की गर्मी का दौर जारी रहने की संभावना है.

