Weather Report : राजस्थान के कई संभागों में बारिश, बिजली और ओलावृष्टि, जयपुर के नरैना में 27 मिमी पानी गिरा

राजस्थान के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला ( ETV Bharat GFX )