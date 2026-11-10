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झारखंड में आज और कल कई जिलों में बारिश-वज्रपात के आसार, जानें कब से बढ़ेगी ठंड

झारखंड का मौसम ( फाइल फोटो- Etv Bharat )

रांची: झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से करवट लेने जा रहा है. सुबह और शाम के वक्त हल्की गुलाबी ठंड के बीच अब राज्य के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश का दौर शुरू होने वाला है. आज राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ-साथ गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा होने के आसार जताए गए हैं. हालांकि विभाग की ओर से किसी तरह की गंभीर चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन मौसम में आने वाले इस बदलाव से जनजीवन और तापमान पर सीधा असर देखने को मिलेगा.

आज इन इलाकों में बारिश की संभावना