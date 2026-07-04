झारखंड में मानसून दिखाएगा दम, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट, 5 और 6 जुलाई को भारी बारिश के संकेत
झारखंड में अब मानसून जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है. राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भी संभावना है.
Published : July 4, 2026 at 2:51 PM IST
रांचीः झारखंड में मानसून अब रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है. मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले तीन दिनों तक राज्य में मौसम का मिजाज बदला रहेगा. 4 जुलाई को अधिकांश जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है. 5 और 6 जुलाई को कुछ जिलों में भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है.
शनिवार कैसा रहेगा मौसम?
4 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सुहाना रहने के साथ बीच-बीच में बारिश होने के आसार हैं. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में गरज के साथ बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है.
4 जुलाई को इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया
शनिवार को रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज समेत राज्य के कई जिलों में गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है.
5 जुलाई को और सक्रिय होगा मानसून
रविवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दायरा और बढ़ सकता है. कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना बनी रहेगी. वहीं पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. इन इलाकों में जलभराव और निचले क्षेत्रों में परेशानी की आशंका भी जताई गई है.
6 जुलाई को इन जिलों में भारी बारिश के आसार
सोमवार को भी मौसम में खास बदलाव की संभावना नहीं है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा और पलामू जिलों में कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक का दौर बना रह सकता है.
तापमान में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं
मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. बादलों और बारिश के कारण दिन का तापमान सामान्य के आसपास बना रह सकता है, जिससे लोगों को उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
पिछले 24 घंटे का मौसम
पिछले 24 घंटों के दौरान रांची में 9.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई. राजधानी का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान पाकुड़ में 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि डालटनगंज में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.
सावधानी बरतने की सलाह
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गरज-चमक के दौरान खुले मैदानों में जाने से बचें, पेड़ों के नीचे खड़े न हों और बिजली गिरने की आशंका वाले समय सुरक्षित स्थान पर रहें. किसानों को भी मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही खेतों में कार्य करने की सलाह दी गई है.
तापमान का हाल
झारखंड में मानसून के बीच तापमान सामान्य बना हुआ है. मौसम विभाग की 4 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान पाकुड़ में 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि प्रमुख शहरों में डाल्टनगंज 35 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा. जमशेदपुर में 33.2 डिग्री, बोकारो थर्मल में 33.1 डिग्री, चाईबासा में 32.4 डिग्री और रांची में 30.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं, लातेहार राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. रांची का न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा. पिछले 24 घंटों में कई जिलों में हुई बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है. मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है और मानसून का असर लगातार देखने को मिल रहा है.
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