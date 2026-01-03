ETV Bharat / state

झारखंड में सुबह ठंड, दोपहर में राहत, प्रमुख शहरों का तापमान स्थिर, कोहरे का असर जारी

झारखंड के प्रमुख शहरों में तापमान स्थिर है. लेकिन कोहरे का असर अब भी जारी है

झारखंड का मौसम (ईटीवी भारत)
रांची: झारखंड में सर्द सुबह और ठंड भरी रात का सिलसिला जारी है, जबकि दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत है. राजधानी रांची समेत राज्य के प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान 6 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. रांची का अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री, जबकि न्यूनतम पारा 12.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. जमशेदपुर में अधिकतम 25.4 डिग्री और न्यूनतम 10.5 डिग्री, डाल्टनगंज में अधिकतम 25.6 और न्यूनतम 8.3 डिग्री, बोकारो में अधिकतम 25.1 और न्यूनतम 11.2 डिग्री और देवघर में अधिकतम 24.4 डिग्री और न्यूनतम 10.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.


न्यूनतम तापमान में सुधार से राहत

मौसम केंद्र, रांची की ओर से 3 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा ठंड गुमला में 6.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. हालांकि गुमला में अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री होने की वजह से दिन में लोगों को काफी राहत मिली है. गुमला जिले में धूप भी अच्छी निकल रही है. पूरे राज्य में दिन के वक्त सबसे ज्यादा सर्दी लातेहार में महसूस की जा रही है. क्योंकि वहां का अधिकतम तापमान 18.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री पहुंच गया है. वहीं चाईबासा में सबसे ज्यादा 26.8 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. शेष सभी जिलों में अधिकतम तापमान 21 डिग्री से 26 डिग्री के बीच है.

Jharkhand weather report
मौसम केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट (ईटीवी भारत)


इन जिलों में घना कोहरे की संभावना

मौसम केंद्र ने अगले 5 जनवरी तक के लिए राज्य के 11 जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा होने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. इनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले शामिल हैं. 4 जनवरी को राज्य के उत्तरी भागों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है.


किसानों के लिए सलाह

किसानों से आलू, सब्जियों और सरसों की फसल को बीमारी से बचाने के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी गई है. कम तापमान और नमी के तनाव की वजह से होने वाले नुकसान से बचने के लिए सब्जियों में हल्के पानी के छिड़काव की जरूरत है. सब्जियों की नर्सरी को पॉलिथीन से कवर करने पर खराब अंकुरण से बचाव मिल सकता है.

संपादक की पसंद

