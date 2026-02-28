ETV Bharat / state

झारखंड में बढ़ती गर्मी के संकेत, दिन में तेज धूप और रातें हल्की ठंडी, जानें कैसा रहेगा होली के दिन मौसम

रांची: झारखंड में फरवरी के अंतिम दिनों के साथ ही मौसम में धीरे-धीरे बदलाव साफ दिखने लगा है. राज्य के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य के आसपास या उससे ऊपर दर्ज किया गया है. जबकि रात के तापमान में अभी हल्की ठंडक बनी हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के संकेत हैं. जिसका असर होली के मौसम पर भी पड़ेगा.



रांची का अधिकतम और न्यूनतम तापमान

राजधानी रांची में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है. रांची में दिन के समय मौसम साफ और धूपभरा रहा, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस की गई.

झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (सौ. मौसम विभाग)



जमशेदपुर, बोकारो और डालटनगंज का हाल

जमशेदपुर में गर्मी का असर ज्यादा दिखा. यहां अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य के बराबर है, जबकि न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री रहा. दृश्यता सबसे कम जमशेदपुर में 2000 मीटर रिकॉर्ड की गई. वहीं डालटनगंज में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है. बोकारो में 33.2 डिग्री का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक रहा.