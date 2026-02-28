ETV Bharat / state

झारखंड में बढ़ती गर्मी के संकेत, दिन में तेज धूप और रातें हल्की ठंडी, जानें कैसा रहेगा होली के दिन मौसम

झारखंड में गर्मी बढ़ने के संकेत हैं. राज्य में सबसे अधिक तापमान डालटनगंज में दर्ज किया गया है.

रांची: झारखंड में फरवरी के अंतिम दिनों के साथ ही मौसम में धीरे-धीरे बदलाव साफ दिखने लगा है. राज्य के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य के आसपास या उससे ऊपर दर्ज किया गया है. जबकि रात के तापमान में अभी हल्की ठंडक बनी हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के संकेत हैं. जिसका असर होली के मौसम पर भी पड़ेगा.


रांची का अधिकतम और न्यूनतम तापमान

राजधानी रांची में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है. रांची में दिन के समय मौसम साफ और धूपभरा रहा, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस की गई.

झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (सौ. मौसम विभाग)


जमशेदपुर, बोकारो और डालटनगंज का हाल

जमशेदपुर में गर्मी का असर ज्यादा दिखा. यहां अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य के बराबर है, जबकि न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री रहा. दृश्यता सबसे कम जमशेदपुर में 2000 मीटर रिकॉर्ड की गई. वहीं डालटनगंज में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है. बोकारो में 33.2 डिग्री का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक रहा.

चाईबासा सबसे गर्म, खूंटी में ठंडक

वहीं, चाईबासा में राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. न्यूनतम तापमान की बात करें तो खूंटी में सबसे कम 10.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. जिससे सुबह के समय हल्की ठंड बनी रही. राज्य के किसी भी हिस्से में बीते 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज नहीं की गई.

होली को लेकर मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में झारखंड में तापमान लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. होली के आसपास दिन का तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम शुष्क रहने की संभावना है और बारिश के आसार फिलहाल कम हैं. ऐसे में होली के दिन लोगों को तेज धूप और गर्म मौसम का सामना करना पड़ सकता है, जबकि रातें अपेक्षाकृत सामान्य रहेंगी.

