बहरोड़ में छाया घना कोहरा, हाईवे पर धीमी पड़ी वाहनों की रफ्तार

बहरोड़ में छाया घना कोहरा, हाईवे पर धीमी पड़ी वाहनों की रफ्तार
जिले में रविवार को घना कोहरे ने ना केवल यातायात बल्कि आम जनजीवन भी बाधित किया. लोग जगह-जगह अलाव का सहारा लेते दिखे.
Published : December 21, 2025 at 11:52 AM IST
बहरोड़: प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ने लगा है. जिले में रविवार को घना कोहरा छाया रहा. इससे जनजीवन प्रभावित हुआ. कोहरे के चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई. कोहरे के चलते दृश्यता लगभग 30 मीटर तक रह गई. कड़ाके की ठंड के बीच लोग अलाव का सहारा लेते देखे गए. कोहरा शनिवार देर रात से छाने लगा, जो रविवार सुबह घना हो गया. कोहरे का असर रविवार सुबह 11 बजे तक देखा गया.
किसान राधेश्याम ने बताया कि आज इस साल की सबसे अधिक सर्दी का सामना करना पड़ा. घना कोहरा छाया रहा. ठंड अधिक पड़ने से फसल अच्छी पैदा होगी. आधा से अधिक दिसंबर गुजर गया, लेकिन सर्दी ने अब रंग दिखाया है. सरसों, चना, गेहूं की फसल पर अच्छा असर पड़ेगा. इसका काश्तकारों को फायदा मिलेगा. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की ठंड और नमी वाला मौसम गेहूं और सरसों की फसलों के लिए बेहद लाभकारी है.
वाहनों की गति धीमी : इससे पहले सुबह मुख्य मार्गों और ग्रामीण सड़कों पर वाहनों की गति धीमी रही. चालकों ने हेडलाइट जलाकर और हॉर्न का इस्तेमाल करते सावधानी से यात्रा की. सुबह काम पर जाने वाले लोगों को परेशानी हुई. लोग जगह-जगह अलाव तापते दिखे. खासकर चौराहों, बस स्टैंड और बाजारों में अलाव ही सहारा बना.
