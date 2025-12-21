ETV Bharat / state

बहरोड़ में छाया घना कोहरा, हाईवे पर धीमी पड़ी वाहनों की रफ्तार

बहरोड़: प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ने लगा है. जिले में रविवार को घना कोहरा छाया रहा. इससे जनजीवन प्रभावित हुआ. कोहरे के चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई. कोहरे के चलते दृश्यता लगभग 30 मीटर तक रह गई. कड़ाके की ठंड के बीच लोग अलाव का सहारा लेते देखे गए. कोहरा शनिवार देर रात से छाने लगा, जो रविवार सुबह घना हो गया. कोहरे का असर रविवार सुबह 11 बजे तक देखा गया.

किसान राधेश्याम ने बताया कि आज इस साल की सबसे अधिक सर्दी का सामना करना पड़ा. घना कोहरा छाया रहा. ठंड अधिक पड़ने से फसल अच्छी पैदा होगी. आधा से अधिक दिसंबर गुजर गया, लेकिन सर्दी ने अब रंग दिखाया है. सरसों, चना, गेहूं की फसल पर अच्छा असर पड़ेगा. इसका काश्तकारों को फायदा मिलेगा. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की ठंड और नमी वाला मौसम गेहूं और सरसों की फसलों के लिए बेहद लाभकारी है.

