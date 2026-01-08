ETV Bharat / state

प्रदेश में सर्दी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, माउंट आबू में पारा माइनस में पहुंचा, 23 जिलों में IMD का अलर्ट

23 जिलों में शीतलहर का अलर्ट : प्रदेशभर में शीतलहर का व्यापक असर देखने को मिल रहा है. राजस्थान के 41 में से 39 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है. राजधानी जयपुर में दिन का तापमान गिरकर 4.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे शहर शेखावाटी अंचल से भी अधिक ठंडा दर्ज किया गया. डूंगरपुर में रात का तापमान 7 डिग्री, सीकर में 4.5 डिग्री, सिरोही में 4.7 डिग्री और लूणकरणसर में 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

राजधानी जयपुर में भी गुरुवार की सुबह हल्के से घना कोहरा दर्ज किया गया. एक बार फिर सुबह 9 बजे तक सूरज के दीदार नहीं हुए. जबकि हवा में ठंडक के कारण लोगों की दिनचर्या पर भी असर नजर आया. फिलहाल राजधानी के आसपास की ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा बना हुआ है और इसका असर रेल और सड़क यातायात पर भी बना हुआ है.

जयपुर: राजस्थान में कड़ाके की ठंड ने इस सीजन में अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में बुधवार को न्यूनतम तापमान माइनस 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सर्दी का अब तक का सबसे कम तापमान है. बीते पांच दिनों से माउंट आबू में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री के आसपास बना हुआ था, लेकिन बुधवार को पारा एक डिग्री और गिरकर माइनस में पहुंच गया. तापमान के माइनस में जाते ही गलन भरी सर्दी का असर तेज हो गया और खुले मैदानों, बाग-बगीचों में खिले फूलों, पेड़-पौधों की पत्तियों, घास, सोलर प्लेटों और रातभर खुले में खड़े वाहनों की छतों पर बर्फ की परत जम गई.

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है. विभाग ने 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. शेखावाटी, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई. जोधपुर संभाग में फलोदी और जैसलमेर जिलों में भी घना कोहरा देखने को मिला.

घने कोहरे और शीतलहर के चलते प्रदेश के 26 जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है या फिर कक्षाओं के समय में बदलाव किया गया है. शेखावाटी क्षेत्र में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है. मौसम विभाग ने शेखावाटी में 10 जनवरी तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है. ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है. लोग आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और जगह-जगह अलाव जलाकर सर्दी से बचाव कर रहे हैं.

कोहरे से जनजीवन प्रभावित (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

अस्पतालों में बढ़ा ओपीडी का आंकड़ा : कड़ाके की ठंड का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी साफ नजर आ रहा है. जयपुर के एसएमएस अस्पताल में वायरल, सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है. अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या 10 हजार के पार पहुंच गई है, जबकि दिसंबर तक यह आंकड़ा करीब 5 हजार था. चिकित्सकों के अनुसार ठंड के कारण न्यूरो और हार्ट से जुड़े मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. कई मरीजों को सप्ताह भर से लेकर पंद्रह दिन तक खांसी की समस्या बनी हुई है. डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि हल्के लक्षण दिखने पर भी तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें.

घने कोहरे से राजस्थान ठिठुरा (फोटो ईटीवी भारत)

हवाई यातायात पर भी असर : मौसम की मार हवाई यातायात पर भी पड़ी है. जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन का शेड्यूल बिगड़ गया है. खराब मौसम और परिचालन कारणों के चलते इंडिगो की जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट 6E-7742 और जयपुर से उदयपुर जाने वाली फ्लाइट 6E-7465 रद्द कर दी गईं. वहीं जयपुर से कोलकाता जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E-207 निर्धारित समय से देरी से रवाना हुई. इसके अलावा स्पाइसजेट की जयपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट SG-251 भी देर रात तक लेट रही, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

कोहरे ने रोकी रफ्तार (फोटो ईटीवी भारत)

