छत्तीसगढ़ में फिलहाल शीतलहर का अलर्ट नहीं, अगले 4 दिन 1 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने का अनुमान, जानिए आपके शहर का हाल
पिछले 48 घंटे से प्रदेश में शीत लहर देखने नहीं मिली है. 7 दिनों के बाद दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्के बादल छाने की संभावना है,
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2025 at 5:59 PM IST
रायपुर: राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पिछले 10 दिनों से लगातार ठंड महसूस की जा रही थी. उत्तर छत्तीसगढ़ (सरगुजा संभाग) में तो ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मौसम विभाग ने शीतलहर (Cold Wave) का अलर्ट भी जारी कर दिया था. हालांकि अब पिछले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा: मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला के अनुसार अगले चार दिनों तक तापमान 1–3 डिग्री और बढ़ेगा. उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 10–12 डिग्री तक पहुंच सकता है. यहां कुछ दिन पहले न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से 8 डिग्री के करीब पहुंच गया था. वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में 16–17 डिग्री तक न्यूनतम तापमान रहेगा. इसके अलावा दक्षिण छत्तीसगढ़ में तापमान पहले से ही लगभग 16 डिग्री है.
हवा की दिशा बदली, इसलिए बढ़ा तापमान: मौसम एक्सपर्ट गायत्रीवाणी के मुताबिक, पहले उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाएं आ रही थीं, जिसकी वजह से तापमान बहुत नीचे चला गया था. अब हवा की दिशा पूर्व की ओर हो गई है, इसी कारण तापमान बढ़ रहा है और ठंड कम हो रही है.
गुरुवार को प्रदेश के शहरों का तापमान ऐसा रहा
|शहर
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|रायपुर
|29.2 डिग्री
|14.9 डिग्री
|माना एयरपोर्ट
|30.8 डिग्री
|14.4 डिग्री
|बिलासपुर
|28.6 डिग्री
|14.6 डिग्री
|पेंड्रारोड
|27.4 डिग्री
|11 डिग्री
|अंबिकापुर
|27.3 डिग्री
|10.4 डिग्री
|जगदलपुर
|31.02 डिग्री
|12.2 डिग्री
|दुर्ग
|30.9 डिग्री
|12.2 डिग्री
|राजनादगांव
|28 डिग्री
|12 डिग्री
अब एक सप्ताह तक नहीं पड़ेगी शीतलहर: मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले एक सप्ताह तक शीतलहर नहीं पड़ेगी. अगले 4–5 दिनों तक बारिश की भी कोई संभावना नहीं है. सातवें दिन दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्के बादल दिख सकते हैं.