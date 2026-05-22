राजस्थान में बदलेगा मौसम, आज और कल इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
प्रदेश में एक बार फिर गर्मी के तेवर तेज होने के आसार हैं.
Published : May 22, 2026 at 11:56 AM IST
जयपुर : राजधानी सहित पूरे राजस्थान में पिछले दो सप्ताह से जारी भीषण गर्मी के बीच अब मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार 22 और 23 मई को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को अस्थायी राहत मिल सकती है. हालांकि इसके बाद एक बार फिर तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने की चेतावनी भी जारी की गई है.
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके प्रभाव से शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश के कई इलाकों में आंधी और बारिश के आसार हैं. खासतौर पर झुंझुनूं, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में लू के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
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10 शहरों में लू चलने की चेतावनी : शुक्रवार को राज्य के अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, बीकानेर और फलोदी जैसे 10 शहरों में लू चलने की चेतावनी भी दी गई है. मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है. मौसम विभाग ने 12 जिलों जोधपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और करौली में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं 24 से 27 मई के बीच फिर से भीषण गर्मी का दौर लौटने की चेतावनी दी गई है, जिसमें तापमान 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ सकता है. कुछ इलाकों में तीव्र हीटवेव की भी संभावना जताई गई है.
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बना रहा. श्रीगंगानगर एक बार फिर सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में भी हीटवेव का असर देखा गया. प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच बना हुआ है.
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रात का पारा 30 डिग्री के पार : गर्मी का असर अब रात के तापमान पर भी साफ नजर आ रहा है. बीते चार दिनों से कई शहरों में रात का पारा 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक है. गर्म हवाओं के कारण रात में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल आंधी और हल्की बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन यह राहत अस्थायी होगी. आने वाले दिनों में गर्मी का असर और अधिक बढ़ सकता है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और धूप व लू से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है.