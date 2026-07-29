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राजस्थान के 8 शहरों में 2 इंच से ज्यादा बारिश, जंतर मंतर पर वायु परीक्षण से जाना मौसम का हाल

8 शहरों में 2 इंच से अधिक बारिश: मंगलवार को प्रदेश के करीब 22 शहरों में हल्की से मध्यम और कई जगह भारी बारिश हुई. टोंक में करीब चार इंच यानी 101 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि आठ शहरों में दो इंच से अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई. जयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, चूरू, फतेहपुर, करौली, दौसा सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई.

टोंक में 117 मिमी बारिश, कई जिलों में भारी बारिश: पिछले 24 घंटों में टोंक, झालावाड़, अजमेर और नागौर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि टोंक के मालपुरा में अतिभारी बारिश हुई. मालपुरा में सर्वाधिक 117 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. बारिश के आंकड़ों में मालपुरा के बाद टोंक शहर में 105 मिमी, नागौर के जायल में 101 मिमी, भीलवाड़ा के डाबला में 97 मिमी और टोंक के चांदसेन में 90 मिमी बारिश दर्ज हुई. झालावाड़ के झालरापाटन में 88 मिमी, धौलपुर के उर्मिलासागर में 68 मिमी और अजमेर के अराई में 66 मिमी बारिश हुई. इसके अलावा भीलवाड़ा के मेजा डैम और डीग के जुरहरा में 66-66 मिमी, बारां के शाहबाद में 58 मिमी और डीडवाना के लाडनूं और कोटपूतली के नारायणपुर में 56-56 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में आज भी अच्छी बारिश होने की संभावना है. भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. इसके अलावा शेखावाटी और उदयपुर संभाग के पूर्वी हिस्सों के साथ ही उत्तर राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में मानसून की सक्रियता करीब एक सप्ताह तक बनी रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से बने डीप डिप्रेशन के प्रभाव के चलते पूर्वी राजस्थान में मानसून की सक्रियता अगले करीब एक सप्ताह तक बनी रह सकती है. भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है. वहीं शेखावाटी और उदयपुर संभाग के पूर्वी इलाकों के साथ उत्तर राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है.

जयपुर: राजस्थान में मानसून का तीसरा दौर सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर तेज हो गया है. मंगलवार को करीब 28 दिन बाद पहली बार पूरे प्रदेश में एक साथ बारिश दर्ज की गई. जयपुर समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई, जबकि टोंक, नागौर, भीलवाड़ा और झालावाड़ में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है.

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गर्मी और उमस से राहत : बारिश के कारण कई शहरों में तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली. हालांकि उत्तर राजस्थान के कुछ हिस्सों में दिन के समय मौसम साफ रहने से गर्मी का असर बना रहा. श्रीगंगानगर में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 27 जिलों में आंधी और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. विभाग के अनुसार उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में 30 और 31 जुलाई को भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है. 29 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है. कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश का असर बढ़ेगा. 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच भी प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश होने के आसार हैं.

बंगाल की खाड़ी के डीप डिप्रेशन से बदला मौसम: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा तट के आसपास बना डीप डिप्रेशन मंगलवार को भी सक्रिय रहा. यह सिस्टम पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है. इसके प्रभाव से राजस्थान में मानसून की गतिविधियां तेज हुई हैं. मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति से होकर गुजर रही है. सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ बुधवार से कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ और हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है. दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश की संभावना है.

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28 दिन बाद पूरे प्रदेश में एक साथ बारिश: मानसून सीजन में यह पहला मौका है, जब करीब 28 दिन बाद राजस्थान के लगभग सभी हिस्सों में एक साथ बारिश हुई है. मंगलवार को भीलवाड़ा, अलवर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, फतेहपुर समेत कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई. जयपुर में दिनभर बादल छाए रहे और शाम को भी बारिश दर्ज की गई. मानसून की सक्रियता के साथ ही अगले तीन से चार दिनों में बारिश का दायरा और बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है.

जयपुर में गिरा 2.4 मिमी पानी: मानसून के तीसरे दौर का असर राजधानी जयपुर में भी साफ दिखाई दिया. मंगलवार सुबह शहर के अलग-अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. दोपहर तक कई जगह बूंदाबांदी जारी रही और दिनभर बादल छाए रहे. बारिश के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई. जेएलएन मार्ग, टोंक रोड, मालवीय नगर, चारदीवारी, मानसरोवर और मुरलीपुरा सहित कई इलाकों में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया. जयपुर में शाम तक 2.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी राजधानी में बारिश के आसार हैं. इस दौरान बादल छाए रहने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. जयपुर शहर में मंगलवार तक कुल 194.48 मिमी बारिश दर्ज की गई है. 1 जून से 28 जुलाई तक सामान्य बारिश का आंकड़ा 250.12 मिमी माना गया है. इस लिहाज से शहर में अब तक सामान्य से करीब 55.64 मिमी कम बारिश हुई है. आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से इस कमी में कुछ हद तक सुधार होने की उम्मीद है.

जंतर-मंतर पर आज होगा पारंपरिक वायु परीक्षण: मानसून और बारिश के बीच जयपुर के विश्व धरोहर स्थल जंतर-मंतर पर आज आषाढ़ी वायु धारणी पूर्णिमा के अवसर पर पारंपरिक वायु परीक्षण भी किया जाएगा. ध्वज पूजन के बाद विशेषज्ञ वायु की दिशा, गति और अन्य प्राकृतिक संकेतों का अध्ययन करेंगे और इनके आधार पर जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का पारंपरिक पूर्वानुमान बताया जाएगा. पिछले चार साल से जंतर-मंतर पर होने वाले इस पारंपरिक पूर्वानुमान पर आम लोगों के साथ किसानों की भी नजर रहती है. इस बार भी परीक्षण के बाद वर्षा को लेकर औपचारिक घोषणा की जाएगी. इसके लिए प्रख्यात ज्योतिष और विशेषज्ञ जंतर-मंतर पर जुटेंगे. शाम 7.13 बजे पताका फहराई जाएगी और वृहद सम्राट यंत्र पर वायु परीक्षण किया जाएगा. जंतर-मंतर अधीक्षक प्रतिभा यादव भी इस आयोजन में मौजूद रहेंगी.

बारिश से प्रदेश को राहत की उम्मीद: कुल मिलाकर बंगाल की खाड़ी के डीप डिप्रेशन के असर से राजस्थान में मानसून का तीसरा दौर मजबूत होता दिखाई दे रहा है. पूर्वी राजस्थान में अगले कई दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है, जबकि 30 और 31 जुलाई को उदयपुर और कोटा संभाग में भारी से अतिभारी बारिश का खतरा बना हुआ है. लगातार बारिश से जहां तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों को भी खरीफ फसलों के लिए फायदा मिलने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में बारिश का आंकड़ा सामान्य के और करीब पहुंचने की संभावना है.