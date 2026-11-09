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झारखंड में बदलने लगा मौसम का मिजाज, रात का पारा 13 डिग्री तक लुढ़का, दिन में अब भी गर्मी का एहसास

झारखंड का मौसम ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड में नवंबर का पहला सप्ताह बीतने के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है. दिन में धूप चढ़ने के साथ गर्मी का एहसास बना हुआ है, लेकिन सुबह और रात के तापमान में गिरावट से ठंड की दस्तक महसूस होने लगी है. मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी पिछले पांच दिनों के मौसम के रुझान पर नजर डालें तो राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है. कुछ इलाकों में पारा इससे भी नीचे चला गया है. लातेहार में न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. दूसरी तरफ, दिन का अधिकतम तापमान कई स्थानों पर अब भी 30 डिग्री के पार बना हुआ है.

न्यूनतम तापमान में गिरावट, सुबह-शाम बढ़ने लगी ठंड