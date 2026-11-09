झारखंड में बदलने लगा मौसम का मिजाज, रात का पारा 13 डिग्री तक लुढ़का, दिन में अब भी गर्मी का एहसास
झारखंड में सुबह और देर शाम ठंड का असर होने लगा है. की इलाकों में पारा 13 डिग्री सेल्सियस पहुंचा. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 9, 2026 at 10:01 AM IST
रांची: झारखंड में नवंबर का पहला सप्ताह बीतने के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है. दिन में धूप चढ़ने के साथ गर्मी का एहसास बना हुआ है, लेकिन सुबह और रात के तापमान में गिरावट से ठंड की दस्तक महसूस होने लगी है. मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी पिछले पांच दिनों के मौसम के रुझान पर नजर डालें तो राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है. कुछ इलाकों में पारा इससे भी नीचे चला गया है. लातेहार में न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. दूसरी तरफ, दिन का अधिकतम तापमान कई स्थानों पर अब भी 30 डिग्री के पार बना हुआ है.
न्यूनतम तापमान में गिरावट, सुबह-शाम बढ़ने लगी ठंड
मौसम में सबसे खास बदलाव न्यूनतम तापमान में देखने को मिल रहा है. राजधानी रांची में 4 नवंबर को न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री था, जो 5 नवंबर को घटकर 17.4 डिग्री पर पहुंच गया. 8 नवंबर को यह 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कुछ ही दिनों में राजधानी के न्यूनतम तापमान में लगभग 4.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. इसका असर सुबह और देर शाम महसूस होने लगा है. लोग अब सुबह घर से निकलते समय हल्के गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस करने लगे हैं.
लातेहार में कम तापमान, गुमला, खूंटी में भी गिरा पारा
राज्य के अलग-अलग जिलों के तापमान पर नजर डालें तो ठंड का असर विशेष रूप से लातेहार, गुमला, खूंटी और आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है. 8 नवंबर को लातेहार में न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गुमला में 13.9 डिग्री, खूंटी में 13.8 डिग्री, हजारीबाग में 14.6 डिग्री और सिमडेगा में 13.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा बोकारो में 15.9 डिग्री, देवघर में 17.1 डिग्री, पाकुड़ में 18.1 डिग्री और सरायकेला में 17.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. दूसरी तरफ, पूर्वी सिंहभूम के दारिसाई में न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री और पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में 14.3 डिग्री सेल्सियस रहा. इससे पता चलता है कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में रात के तापमान में काफी अंतर है.
अधिकतम तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं
पिछले पांच दिनों के तापमान के रुझान से पता चलता है कि दिन के तापमान में फिलहाल बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है. राजधानी रांची में 4 नवंबर को अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री और 5 नवंबर को 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. 8 नवंबर को यह 27.2 डिग्री रहा. यानी दिन का तापमान लगभग इसी दायरे में बना हुआ है.
वहीं जमशेदपुर, डालटनगंज और चाईबासा जैसे इलाकों में दिन के समय गर्मी का असर ज्यादा है. 8 नवंबर की रिपोर्ट में जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री, डालटनगंज का 30.2 डिग्री और चाईबासा का 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. चाईबासा का तापमान सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक रहा. इससे स्पष्ट है कि राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में दिन के समय गर्मी अभी बनी हुई है.
दोपहर में गर्मी और सुबह-शाम ठंड का एहसास
मौसम की मौजूदा स्थिति में दिन और रात के तापमान के बीच अंतर बना हुआ है. दिन में अधिकतम तापमान 27 से 32 डिग्री तक पहुंच रहा है, जबकि रात में कई स्थानों पर यह 13 से 16 डिग्री के बीच आ रहा है. यही वजह है कि दोपहर में गर्मी और सुबह-शाम ठंड का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के रांची केंद्र के पूर्वानुमान में भी सुबह धुंध या कुहासे और बाद में आसमान साफ रहने की संभावना जताई गई है. रांची में 9 नवंबर को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है.
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