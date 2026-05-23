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यूपी में 450 वेदर स्टेशन और 2000 रेन गेज से मौसम की निगरानी; लखनऊ में उपकेंद्रों पर अफसरों की लगी ड्यूटी, विशेष जांच अभियान के निर्देश

प्रदेश में वर्तमान में 450 ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन एवं 2,000 ऑटोमैटिक रेन गेज के माध्यम से मौसम की निगरानी की जा रही है. साथ ही, विभिन्न जनपदों में डॉप्लर वेदर रडार स्थापित कर मौसम आपदाओं से निपटने के लिये तकनीकी क्षमता को और सुदृढ़ किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने जनजागरूकता, तकनीकी सशक्तीकरण एवं समन्वित आपदा प्रबंधन के माध्यम से प्रदेश को मौसम आपदाओं के प्रति अधिक सुरक्षित एवं तैयार बनाने के निर्देश दिए हैं.

प्रदेश में मौसम संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक सटीक, त्वरित एवं जनकेंद्रित बनाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने गांवों एवं संवेदनशील क्षेत्रों तक 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' सुनिश्चित करने के लिये आईवीआरएस, पंचायत स्तर पर लाउडस्पीकर, स्थानीय एफएम रेडियो, मोबाइल अलर्ट एवं सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग पर जोर दिया है, ताकि मौसम संबंधी चेतावनियां समय रहते प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सकें.

लखनऊ : राजधानी में शनिवार को तीन अहम मुद्दों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकें हुईं. लखनऊ में बढ़ते बिजली संकट और लगातार मिल रही शिकायतों के बीच बिजली विभाग एक्शन में आ गया है. लखनऊ के सभी संवेदनशील उपकेंद्रों पर रात में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. वहीं, प्रदेश में मौसम संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक सटीक, त्वरित एवं जनकेंद्रित बनाने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति की भी उच्चस्तरीय समीक्षा की गई.





मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबित राजस्व वादों में देरी पर अब अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी. सीएम ने तकनीक आधारित व्यवस्था से राजस्व न्यायालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर दिया. अच्छी बात यह है कि लगातार मॉनीटरिंग से लंबित वाद 22 लाख से घटकर 10 लाख रह गए हैं. वहीं धारा-80 के लंबित वाद भी 85 हजार से घटकर 38 हजार हो गए हैं. मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश देते हुए बचे हुए मामलों को भी तेजी से निपटाने को कहा.







ग्रामीण में 18 घंटे और शहरी में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश : सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने बिजली व्यवस्था की समीक्षा की. भीषण गर्मी को देखते हुए अध्यक्ष ने साफ कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए. रात्रि में अचानक लोड बढ़ने वाले इलाकों में विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए. इस दौरान 1912 हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने को कहा गया. वरिष्ठ अधिकारियों को भी देर रात तक फील्ड में रहकर मॉनीटरिंग करने के लिए लगाया गया है. लखनऊ में संवेदनशील उपकेंद्रों पर रात 8 से 1 बजे तक अधिकारियों की ड्यूटी पहले ही लगा दी गई है.

31 मई तक चलेगी ड्यूटी : पावर कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, लखनऊ के सभी संवेदनशील 33/11 केवी उपकेंद्रों पर रात में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. यह ड्यूटी 31 मई तक चलेगी. मुख्यालय पर तैनात बड़े अधिकारी अब रोजाना रात 8 बजे से 1 बजे तक फील्ड में रहकर बिजली व्यवस्था संभालेंगे.







आदेश में लिखा है कि लखनऊ में रात के समय बिजली का लोड अचानक बहुत बढ़ जा रहा है. गर्मी की वजह से एसी-कूलर चलने से ट्रांसफॉर्मर और फीडर पर दबाव बढ़ गया है. कई संवेदनशील इलाकों में कानून-व्यवस्था की दिक्कत भी हो सकती है. इसलिए तकनीकी निगरानी जरूरी हो गई है.











इसमें लखनऊ मध्य, जानकीपुरम, अमौसी और गोमतीनगर डिवीजन के सभी संवेदनशील उपकेंद्रों पर अधिकारी तैनात रहेंगे. इसमें आरडीएसओ, राजाजीपुरम, अमीनाबाद, नूरबाड़ी, फैजुल्लागंज, लखनऊ यूनिवर्सिटी, नादरगंज, शारदा नगर, शंकुतला मिश्रा, न्यू आलमबाग, कमता, लौलाई जैसे 30 से ज्यादा उपकेंद्र शामिल हैं.





दो अधिशासी अभियंता निलंबित : प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के निर्देश पर विद्युत विभाग में कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि भीषण गर्मी के दौरान विद्युत आपूर्ति एवं जनसुविधाओं के प्रति किसी भी प्रकार की उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी. इसके साथ ही अधिशासी अभियंता योगेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है. वहीं, गाजियाबाद में अधिशासी अभियंता राहुल को भी निलंबित किया गया है.

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