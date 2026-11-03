झारखंड में मौसम का बदला मिजाजः सुबह कोहरा तो कहीं बारिश के आसार, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान
झारखंड में आगामी दो दिनों तक मौसम के बदलने के आसार हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 4:15 PM IST
रांचीः झारखंड में मौसम का मिजाज अगले दो दिनों तक बदला हुआ रह सकता है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाने की संभावना है. वहीं, आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.
मौसम केंद्र रांची ने 3 और 4 नवंबर को राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्यवर्ती इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और मेघ गर्जन की संभावना जताई है. हालांकि, इसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. 5 नवंबर से अधिकांश इलाकों में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है.
सुबह कोहरे की चादर, दोपहर में बादलों का असर
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 3 नवंबर की सुबह राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहा. इसका असर रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद समेत मध्य झारखंड के जिलों में देखने को मिला.
आज राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्यवर्ती इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गयी है. 4 नवंबर को भी दक्षिणी झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. हालांकि, मौसम विभाग ने 3 से 9 नवंबर तक किसी भी जिले के लिए विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की है.
न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक अधिक
मौसम केंद्र रांची के मुताबिक राज्य में अधिकतम तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है लेकिन न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है. रांची का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. रांची का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री अधिक है. जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 29.4 और न्यूनतम 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक है. डालटनगंज में अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम 21.1 डिग्री रहा. बोकारो में अधिकतम तापमान 30.1 और न्यूनतम 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
अगले चार दिनों में 3 से 4 डिग्री तक गिरेगा पारा
मौसम केंद्र के मुताबिक, अगले पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. वहीं, अगले 24 घंटे तक न्यूनतम तापमान में भी विशेष बदलाव नहीं होगा. इसके बाद अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. इससे सुबह और रात के समय ठंड का एहसास बढ़ने लगेगा.
इसे भी पढ़ें- झारखंड में अगले चार दिन बदला रहेगा मौसम! कई जिलों में बारिश और मेघ गर्जन के आसार, सुबह छाएगा कोहरा
इसे भी पढ़ें- झारखंड में आज भी मौसम का बदला रहेगा मिजाज, कई जिलों में भारी बारिश के आसार, रांची में सुबह घनी धुंध से थमी रफ्तार
इसे भी पढ़ें- समुद्र में कैसे जन्म लेते हैं चक्रवातीय तूफान? जानिए 'मुरासु' के बनने और इसके खौफ की पूरी कहानी