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झारखंड में मौसम का बदला मिजाजः सुबह कोहरा तो कहीं बारिश के आसार, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान

झारखंड का मौसम ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में मौसम का मिजाज अगले दो दिनों तक बदला हुआ रह सकता है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाने की संभावना है. वहीं, आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.

मौसम केंद्र रांची ने 3 और 4 नवंबर को राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्यवर्ती इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और मेघ गर्जन की संभावना जताई है. हालांकि, इसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. 5 नवंबर से अधिकांश इलाकों में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है.