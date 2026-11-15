कोहरे की चादर में लिपटा यूपी, आज इन 18 जिलों में बारिश की संभावना, बरेली में विजिबिलिटी शून्य
उत्तर प्रदेश में करवट ले रहा मौसम, पश्चिमी यूपी में बारिश के साथ 5 डिग्री तक गिर सकता पारा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 10:15 AM IST
लखनऊ: यूपी में मौसम का डबल अटैक होने वाला है. एक तरफ बढ़ता कोहरा-ठंडक तो दूसरी तरफ बारिश की भी संभावना है. आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने रेन अलर्ट जारी किया है.
इन जिलों में विजिबिलिटी कम: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में घना कोहरा भी रहा. सबसे कम न्यूनतम दृश्यता बरेली जिले में जीरो मीटर रिकॉर्ड की गई, इसके अलावा कुशीनगर में 50 मी, मेरठ में 80 मी, मुरादाबाद में 100 मी, आजमगढ़ में 200 मी, लखनऊ में 350 मीटर रिकॉर्ड की गई.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटे के भीतर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है.
वहीं अधिकतम न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी भी दर्ज की जाएगी, जिससे ठंडक में इजाफा होगा.
इन जिलों में बारिश की चेतावनी: मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं और उनके आसपास के जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है.
कोहरे का यलो अलर्ट: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा और फिरोजाबाद जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है.
लखनऊ में धुंध कोहरा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में सुबह-शाम के समय हल्की धुंध और कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 23 न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
झांसी सबसे गर्म: शनिवार को प्रदेश का झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान शाहजहांपुर में 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 15 नवम्बर को पश्चिमी यूपी में छिटपुट बारिश के उपरान्त नवम्बर के दूसरे पखवाड़े के दौरान प्रादेशिक तापमान में प्रभावी गिरावट के साथ कोहरे में बढ़ोत्तरी की सम्भावना है.
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में छिटपुट बारिश के उपरान्त उत्तरी-पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से 16-18 नवम्बर के दौरान प्रदेश के दिन और रात के तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की संभावित गिरावट के परिणामस्वरूप तापमान सामान्य के करीब पहुंचने के साथ ही ठंड में बढ़ोत्तरी होने के साथ ही कोहरे में भी वृद्धि हो सकती है.
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