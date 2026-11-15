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कोहरे की चादर में लिपटा यूपी, आज इन 18 जिलों में बारिश की संभावना, बरेली में विजिबिलिटी शून्य

उत्तर प्रदेश में 18 जिलों में बारिश तो 5 जिलों में कोहरे की चेतावनी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में मौसम का डबल अटैक होने वाला है. एक तरफ बढ़ता कोहरा-ठंडक तो दूसरी तरफ बारिश की भी संभावना है. आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने रेन अलर्ट जारी किया है.

यूपी में छाया कोहरा. (Photo Credit; ETV Bharat) इन जिलों में विजिबिलिटी कम: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में घना कोहरा भी रहा. सबसे कम न्यूनतम दृश्यता बरेली जिले में जीरो मीटर रिकॉर्ड की गई, इसके अलावा कुशीनगर में 50 मी, मेरठ में 80 मी, मुरादाबाद में 100 मी, आजमगढ़ में 200 मी, लखनऊ में 350 मीटर रिकॉर्ड की गई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटे के भीतर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है.

वहीं अधिकतम न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी भी दर्ज की जाएगी, जिससे ठंडक में इजाफा होगा. यूपी में छाया कोहरा. (Photo Credit; ETV Bharat) इन जिलों में बारिश की चेतावनी: मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं और उनके आसपास के जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. कोहरे का यलो अलर्ट: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा और फिरोजाबाद जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. यूपी का मौसम (Photo Credit; ETV Bharat)