दिल्ली में बदल रहा मौसम, दिन में तेज धूप ने किया परेशान, प्रदूषण से मिली राहत

राष्ट्रीय राजधानी में आज रविवार को आसमान साफ रहेगा और दिन में अच्छी धूप खिलेगी.

दिल्ली में बदल रहा मौसम
February 8, 2026

नई दिल्ली: देशभर में इन दिनों मौसम तेजी से करवट ले रहा है. खास कर उत्तर भारत में, जहां एक तरफ जनवरी में हड्डी गला देने वाली सर्दी दिखाई वहीं फरवरी के एक हफ्ते में ही तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जा रही है. दिल्ली के बीते दिन यानि शनिवार को मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 25.1 और न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री दर्ज हुआ. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 91 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 46 प्रतिशत रही. मौसम विभाग के अनुसार, रिज में 11.4, पालम और आया नगर में 10 व लोधी रोड में 10.6 न्यूनतम पारा दर्ज किया गया।

आज के मौसम का हाल
राष्ट्रीय राजधानी में आज रविवार को आसमान साफ रहेगा और दिन में अच्छी धूप खिलेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. सुबह के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार, 9 फरवरी को दिल्ली में अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है. मौसम विभाग ने 10 और 11 फरवरी को दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान जताया है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 196 अंक बना हुआ है. दिल्ली में चल रही दवाओं की वजह AQI में कमी आई है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 202 गाजियाबाद में 205 गुरुग्राम में 198 ग्रेटर नोएडा में 195 नोएडा में 197 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर 300 के बीच में बना हुआ है.

