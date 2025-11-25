दिल्ली एनसीआर में बदल रहा मौसम बढ़ रही ठंड कोहरा भी हुआ शुरू, जाने कैसा रहेगा मौसम
आज मंगलवार, 25 नवंबर को राजधानी में धूप खिली रहेगी, लेकिन इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता को लेकर गहरा संकट बना हुआ है.
Published : November 25, 2025 at 7:59 AM IST
नई दिल्ली: पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने राजधानी में ठंडक बढ़ा दी है. ऐसे में कई दिनों से दिल्ली में तापमान बढ़ा हुआ था, लेकिन सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया. इससे मौसम में ठंडक बनी रही. दिल्ली में अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री नीचे रहा. जबकि न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो मौसम के औसत से 2 डिग्री कम है. सोमवार को आया नगर सबसे ठंडा इलाका रहा. यहां न्यूनतम पारा 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया .
दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 : आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10°C के आस-पास रहने की उम्मीद है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 23°C तक पहुंच सकता है. दिन भर तापमान 11°C के आस-पास रहने की उम्मीद है, लेकिन ह्यूमिडिटी और हवा की वजह से यह 11°C जैसा लग सकता है. वहीं इंडिया गेट से ज़हरीले स्मॉग की एक परत शहर को ढकती हुई दिख रही है. CPCB (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) के दावे के मुताबिक, इलाके के आसपास AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 328 है, जिसे 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है.
#WATCH | Delhi | Visuals from India Gate as a layer of toxic smog blankets the city. AQI (Air Quality Index) around the area is 328, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/XgPhdJgAPV— ANI (@ANI) November 25, 2025
AIIMS और सफदरजंग हॉस्पिटल एरिया में AQI 323: वहीं AIIMS और सफदरजंग हॉस्पिटल एरिया में जहां शहर में ज़हरीले स्मॉग की एक परत छाई हुई है. CPCB (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) के दावे के मुताबिक, एरिया के आसपास AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 323 है, जिसे 'वेरी पुअर' कैटेगरी में रखा गया है.
#WATCH | Delhi | Visuals from the AIIMS and Safdarjung Hospital area as a layer of toxic smog blankets the city. AQI (Air Quality Index) around the area is 323, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/hBvbQrA6HD— ANI (@ANI) November 25, 2025
धुंध और कोहरा के साथ आसमान साफ रहेगा : मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दिल्ली में मंगलवार को सुबह धुंध और कोहरा के साथ आसमान साफ रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. IMD की ओर से आ रही ताजा जानकारी के मुताबिक अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर के तापमान में मामूली गिरावट होगी.न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. जबकि अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है.
अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच : केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता का 363 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 322 गुरुग्राम में 335 गाजियाबाद में 338 ग्रेटर नोएडा में 342 नोएडा में 337 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 सुपर और 500 के बीच में बना हुआ है
