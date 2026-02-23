ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बदल रहा मौसम, दिन में तेज धूप ने बढ़ाई गर्मी, जाने कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलता जा रहा है. गर्मी के तेवर अब दिल्ली एनसीआर में तीखे होते हुए नजर आ रहे हैं. साफ आसमान और तेज धूप के बीच रविवार को अधिकतम तापमान 4.2 डिग्री अधिक 29.7 डिग्री रहा. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक 12.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 95 से 27 प्रतिशत रिकाॅर्ड हुआ. मौसम विभाग के अनुसार, रिज में 13, आया नगर में 12.2 और लोधी रोड में 12 और पालम में 12.7 डिग्री न्यूनतम पारा दर्ज किया गया.



आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने दिल्ली में आज 23 फरवरी से 28 फरवरी तक का अनुमान जारी किया है. इस अवधि में दिन का अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. यानी तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहेगा और दिन के समय गर्मी काफी बढ़ जाएगी. रात का तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, इसलिए फिलहाल रातें बहुत ज्यादा गर्म नहीं होंगी. 23 से 28 फरवरी के बीच बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है.