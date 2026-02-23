ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बदल रहा मौसम, दिन में तेज धूप ने बढ़ाई गर्मी, जाने कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने दिल्ली में आज 23 फरवरी से 28 फरवरी तक का अनुमान जारी किया है.

दिल्ली-NCR में बदल रहा मौसम
दिल्ली-NCR में बदल रहा मौसम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 23, 2026 at 8:30 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलता जा रहा है. गर्मी के तेवर अब दिल्ली एनसीआर में तीखे होते हुए नजर आ रहे हैं. साफ आसमान और तेज धूप के बीच रविवार को अधिकतम तापमान 4.2 डिग्री अधिक 29.7 डिग्री रहा. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक 12.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 95 से 27 प्रतिशत रिकाॅर्ड हुआ. मौसम विभाग के अनुसार, रिज में 13, आया नगर में 12.2 और लोधी रोड में 12 और पालम में 12.7 डिग्री न्यूनतम पारा दर्ज किया गया.

आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग ने दिल्ली में आज 23 फरवरी से 28 फरवरी तक का अनुमान जारी किया है. इस अवधि में दिन का अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. यानी तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहेगा और दिन के समय गर्मी काफी बढ़ जाएगी. रात का तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, इसलिए फिलहाल रातें बहुत ज्यादा गर्म नहीं होंगी. 23 से 28 फरवरी के बीच बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं केंद्र बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:30 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 204 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 198, गुरुग्राम में 201, गाजियाबाद में 192 ग्रेटर नोएडा में 196 और नोएडा में 188 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

