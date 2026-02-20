यूपी में आज से फिर बदलेगा मौसम; आने वाले दिनों में तापमान कैसा रहेगा जानिए?
बीते 24 घंटे में बांदा सबसे ठंडा जिला रहा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 20, 2026 at 10:45 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पश्चिमी बिच्छोभ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में काफी वृद्धि हुई. वहीं अब पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के बाद फिर से न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी, अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. आने वाले दिनों में मौसम ड्राई बना रहेगा. सुबह व रात के समय होने वाली सर्दी जारी रहेगी कोहरा भी धीरे-धीरे छटेगा.
लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को सुबह व शाम के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
राजधानी लखनऊ में गुरुवार को भोर के समय हल्का कोहरा छाया रहा, दिन में आसमान साफ रहा. बीच-बीच में बादलों की आवाजाही रही. अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
बांदा सबसे ठंडा: उत्तर प्रदेश में गुरुवार को बांदा सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिकतम तापमान गाजीपुर जिले में 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के साथ आगामी 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-4 °C की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन न होने की संभावना है, जिसके चलते आने वाले दिनों में मौसम ड्राई बना रहने तथा तापमान सामान्य से अधिक रहने की सम्भावना है.
