यूपी में आज से फिर बदलेगा मौसम; आने वाले दिनों में तापमान कैसा रहेगा जानिए?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पश्चिमी बिच्छोभ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में काफी वृद्धि हुई. वहीं अब पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के बाद फिर से न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी, अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. आने वाले दिनों में मौसम ड्राई बना रहेगा. सुबह व रात के समय होने वाली सर्दी जारी रहेगी कोहरा भी धीरे-धीरे छटेगा.

लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को सुबह व शाम के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

राजधानी लखनऊ में गुरुवार को भोर के समय हल्का कोहरा छाया रहा, दिन में आसमान साफ रहा. बीच-बीच में बादलों की आवाजाही रही. अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है.