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रांची में अचानक तेज हवा के साथ होने लगी बारिश, मौसम केंद्र ने बताई वजह, क्या दुर्गा पूजा की रौनक पर पड़ेगा असर ? पढ़ें रिपोर्ट

रांची में बारिश. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के बीच शुक्रवार, 16 अक्टूबर को मौसम ने अचानक करवट ले ली. दोपहर करीब 03:00 बजे के बाद आसमान में घने बादल उमड़ने लगे और तेज हवा के साथ मध्यम दर्जे की बारिश शुरू हो गई. इससे दुर्गा पूजा पंडालों और मेले में उमड़ने वाली भीड़ पर असर पड़ने की संभावना है. कई जगहों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. पूजा पंडालों में दर्शन और मेले का आनंद लेने की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं के मन में अब यही सवाल है कि क्या बारिश का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा?

अचानक क्यों बदला रांची का मौसम?