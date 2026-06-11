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Rajasthan Weather : मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर , आज से बदलेगा मौसम, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

जयपुर : राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है. जहां एक ओर कुछ क्षेत्रों में गर्मी का असर बना रहेगा, वहीं दूसरी ओर आंधी-बारिश से राहत मिलेगी. अगले कुछ दिन प्रदेश के लिए राहत और चुनौती दोनों लेकर आने वाले हैं. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की सक्रियता और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त असर से प्रदेश के कई हिस्सों में आज से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज आंधी, बारिश, वज्रपात और कहीं-कहीं ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से 11 से 14 जून के बीच प्रदेश में आंधी-बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं. इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हो सकती है. लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और लू से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

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15 जिलों में अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार: मौसम विभाग के अनुसार अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, चूरू और हनुमानगढ़ सहित करीब 15 जिलों में मेघगर्जन के साथ तेज आंधी और बारिश की संभावना है. इन इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को आंधी और बारिश के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. तेज हवाओं और वज्रपात के चलते खुले स्थानों से दूर रहने, पेड़ों के नीचे खड़े न होने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई है.