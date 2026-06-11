ETV Bharat / state

Rajasthan Weather : मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर , आज से बदलेगा मौसम, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

प्रदेश के कई जिलों में आज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 12:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है. जहां एक ओर कुछ क्षेत्रों में गर्मी का असर बना रहेगा, वहीं दूसरी ओर आंधी-बारिश से राहत मिलेगी. अगले कुछ दिन प्रदेश के लिए राहत और चुनौती दोनों लेकर आने वाले हैं. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की सक्रियता और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त असर से प्रदेश के कई हिस्सों में आज से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज आंधी, बारिश, वज्रपात और कहीं-कहीं ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से 11 से 14 जून के बीच प्रदेश में आंधी-बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं. इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हो सकती है. लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और लू से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

इसे भी पढ़ें: राजस्थान में दोहरे मौसम का असर: आधा दर्जन जिलों में हीट वेव का अलर्ट, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

15 जिलों में अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार: मौसम विभाग के अनुसार अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, चूरू और हनुमानगढ़ सहित करीब 15 जिलों में मेघगर्जन के साथ तेज आंधी और बारिश की संभावना है. इन इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को आंधी और बारिश के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. तेज हवाओं और वज्रपात के चलते खुले स्थानों से दूर रहने, पेड़ों के नीचे खड़े न होने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई है.

तापमान ने तोड़े रिकॉर्ड : बीते दिन प्रदेश में भीषण गर्मी का असर जारी रहा. श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा चूरू में 44.7, फलोदी में 43.8, जैसलमेर में 43, अलवर में 42.2 और जयपुर में 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. आज पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश इलाकों में अगले दो दिन मौसम मुख्यतः शुष्क बना रह सकता है. यहां अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है. कुछ स्थानों पर हीटवेव और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चलने का अनुमान है.

इसे भी पढ़ें: भीलवाड़ा-बारां में अचानक मूसलाधार बारिश, भीषण गर्मी और लू से मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले

देशभर में मानसून की स्थिति : देशभर में मानसून की गतिविधियां धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं. हालांकि इस बार पूर्वी और पश्चिमी तट पर मानसून की रफ्तार कुछ समय के लिए थमी हुई है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है. आने वाले 2 से 3 दिनों में परिस्थितियां अनुकूल होने पर मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के शेष हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ेगा. इसके साथ ही ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भी दस्तक देने की संभावना है.

TAGGED:

MAUSAM KI KHABAR
आंधी व बारिश का अलर्ट
RAJASTHAN WEATHER FORECAST
RAJASTHAN MONSOON 2026
RAJASTHAN WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.