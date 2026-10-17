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RAJASTHAN WEATHER : बैक-टू-बैक पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, बारिश के बाद पारा 6 डिग्री तक लुढ़का

तारानगर में अलसुबह छाया कोहरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दिवाली से पहले राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है. लगातार सक्रिय हुए दो पश्चिमी विक्षोभों के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है. बारिश के बाद दिन के तापमान में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई. इसके साथ ही सीजन में पहली बार लोगों को दिन के समय भी सर्दी का एहसास होने लगा है. बीते 24 घंटे में प्रदेश के एक दर्जन से अधिक शहरों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं, पांच शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा.