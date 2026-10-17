RAJASTHAN WEATHER : बैक-टू-बैक पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, बारिश के बाद पारा 6 डिग्री तक लुढ़का
प्रदेश में सर्दी की दस्तक के साथ ही सुबह के वक़्त कोहरा छाने लगा है.
Published : October 17, 2026 at 12:41 PM IST
जयपुर: दिवाली से पहले राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है. लगातार सक्रिय हुए दो पश्चिमी विक्षोभों के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है. बारिश के बाद दिन के तापमान में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई. इसके साथ ही सीजन में पहली बार लोगों को दिन के समय भी सर्दी का एहसास होने लगा है. बीते 24 घंटे में प्रदेश के एक दर्जन से अधिक शहरों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं, पांच शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा.
मौसम में आए इस बदलाव का असर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, दोनों क्षेत्रों में देखने को मिला. सितंबर में मानसून की विदाई के बाद पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था. अक्टूबर में भी गर्मी का असर बना हुआ था, लेकिन लगातार सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभों ने तापमान में गिरावट ला दी है. शुक्रवार को जयपुर सहित कई जिलों में सुबह बारिश हुई, जबकि अलवर में करीब चार घंटे तक बरसात का दौर चला. बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया.
पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 17-18 अक्टूबर को भी मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। अगला नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में 23-24 अक्टूबर को सक्रिय होने की संभावना है। अपडेट: 17 अक्टूबर https://t.co/YNTQRWB1OE— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) October 17, 2026
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अलवर में सबसे कम 27 डिग्री तापमान: बारिश के बाद प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई. अलवर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रमुख शहरों में सबसे कम दर्ज किया गया. वहीं, सीकर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री, बीकानेर और जयपुर में 30.5 डिग्री, श्रीगंगानगर में 31.2 डिग्री और पिलानी में 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा नागौर में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री, चूरू में 32.5 डिग्री, अजमेर में 33 डिग्री और कोटा में 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा. पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश और बादलों की मौजूदगी के कारण दिन के तापमान में यह गिरावट देखने को मिली है.
https://t.co/njEsYJGHag— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) October 16, 2026
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झुंझुनूं के उदयपुरवाटी में 61 मिमी बारिश: 16 अक्टूबर को प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. बारिश के आंकड़ों में झुंझुनूं जिले का उदयपुरवाटी 61 मिमी वर्षा के साथ सबसे आगे रहा. इसके बाद डीग जिले के नगर में 56 मिमी और डीग शहर में 51 मिमी बारिश दर्ज की गई. डीग जिले के जुरहरा और रारह में 50-50 मिमी बारिश हुई, जबकि झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ में 49 मिमी वर्षा दर्ज की गई. खैरथल शहर में 46 मिमी बारिश हुई. डीग जिले के जनूथर और कुम्हेर में 42-42 मिमी, अलवर जिले के रामगढ़ में 40 मिमी और सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में 39 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं, कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पावटा में 38 मिमी वर्षा हुई. इन इलाकों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई और मौसम में ठंडक बढ़ गई. पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिला.
आज भी हल्की बारिश और बादलों का अनुमान: मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है. हालांकि, इसके बाद मौसम के शुष्क होने का अनुमान है. बारिश का दौर थमने के बाद रात के तापमान में गिरावट आ सकती है. फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिन के तापमान में कमी आई है. आने वाले समय में सर्दी बढ़ने के साथ रात के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है.
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नवंबर में बढ़ेगा ठंड का असर: मौसम में मौजूदा बदलाव के बाद अब लोगों को सर्दी की शुरुआत का इंतजार है. नवंबर में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के बाद हिमालय से मैदानी क्षेत्रों की ओर आने वाली ठंडी हवाएं राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ा सकती हैं. इन हवाओं के प्रभाव से दिन और रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना रहती है. फिलहाल लगातार दो पश्चिमी विक्षोभों के असर से हुई बारिश ने अक्टूबर में ही मौसम का मिजाज बदल दिया है. दिन के तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं के चलते प्रदेश में सर्दी की शुरुआती आहट महसूस होने लगी है.
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