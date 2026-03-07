ETV Bharat / state

झारखंड में गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना, 9 मार्च को तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट

9 मार्च को झारखंड के उत्तर-पूर्वी और आसपास के मध्य हिस्सों में मौसम कुछ ज्यादा सक्रिय रह सकता है. इस दिन कहीं-कहीं गरज के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

मौसम विभाग के अनुसार 7 मार्च को राज्य के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं आंशिक बादल छाने और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है. वहीं 8 मार्च को राज्य के पूर्वी जिलों में बादल छाने और गरज के साथ हल्की वर्षा की संभावना है.

रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह रांचीः झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला-बदला रह सकता है. मौसम केंद्र रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

इसके बाद 10 मार्च को भी उत्तर-पूर्वी जिलों में आंशिक बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी. राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो 7 से 9 मार्च के बीच आंशिक बादल छाने और गरज वाले बादल बनने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. हालांकि 11 और 12 मार्च को मौसम के साफ और शुष्क रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान में धीरे-धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है.

अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल

रांची मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला में 34.7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान गुमला में 16.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री रहा. जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम 22.0 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है. इसी तरह डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री और न्यूनतम 19.2 डिग्री रहा. बोकारो में अधिकतम 34 डिग्री और न्यूनतम 18.5 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं चाईबासा में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री और न्यूनतम 21.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

ये भी पढ़ें:

झारखंड में बढ़ी गर्मी, 7-8 मार्च को मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार

होली पर झारखंड में गर्मी के रंग हुए गाढ़े, चाईबासा सबसे गर्म, साफ और शुष्क रहेगा मौसम

झारखंड में दिन में हल्की गर्मी, रात में अभी ठंड का असर कायम, चाईबासा सबसे गर्म, खूंटी सबसे ठंडा