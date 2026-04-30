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झारखंड में मौसम ने ली करवट, मेघ गर्जन, तेज हवा और बारिश का अलर्ट, मई के पहले हफ्ते तक असर

झारखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 30, 2026 at 12:41 PM IST

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रांची: झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम केंद्र, रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिलेगी. खास बात यह है कि आज पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा. इस वजह से झुलसाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. तापमान में 2-4 डिग्री की कमी रिकॉर्ड हुई है.

इन इलाकों में बदला रहेगा मौसम का मिजाज

मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर-पश्चिमी झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में भी बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं बारिश और गर्जन के आसार हैं. दक्षिणी झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां में भी मौसम सक्रिय रहेगा.

Weather in Jharkhand takes turn alert for thunderstorm and rain
इन जिलों में तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट (ETV BHARAT)

मौसम केंद्र में जारी किया अलर्ट

मौसम केंद्र, रांची ने आज के लिए विशेष चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि राज्य के पूर्वी और आसपास के मध्य भागों में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है. वहीं, राज्य के अन्य हिस्सों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है.

मई के पहले सप्ताह में कैसा रहेगा मौसम?

पूर्वानुमान के मुताबिक 1 मई से 5 मई तक राज्य में मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही बना रहेगा. इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. साथ ही गरज-चमक और तेज हवा का सिलसिला जारी रहेगा.

प्रमुख जिलों के तापमान का हाल

मौसम केंद्र के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में झारखंड के अधिकांश जिलों में तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान में गिरावट ने लोगों को हल्की राहत भी दी है. राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.0 डिग्री कम दर्ज किया गया. जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम है. जबकि न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री के साथ 2.7 डिग्री नीचे रहा.

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मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट (ETV BHARAT)

डालटनगंज रहा सबसे ज्यादा गर्म

डालटनगंज राज्य का सबसे गर्म इलाका रहा. यहां अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक है. बोकारो में 41.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.6 डिग्री ज्यादा है. वहीं, चाईबासा में भी गर्मी का असर दिखा, यहां अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.3 डिग्री अधिक है.

न्यूनतम तापमान में गिरावट से राहत

अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो लगभग सभी प्रमुख जिलों में यह सामान्य से नीचे रहा. रांची में 4.0 डिग्री, जमशेदपुर में 2.7 डिग्री, डालटनगंज में 1.6 डिग्री और चाईबासा में 2.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. इससे रात और सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है.

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