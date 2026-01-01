ETV Bharat / state

झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच नव वर्ष का स्वागत, 15 जिलों का पारा लुढ़का

साल 2026 का पहला दिन झारखंड में ठंड भरा रहा है. 15 जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

weather in Jharkhand
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 1, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची : झारखंड में नववर्ष की शुरुआत कड़ाके की ठंड के बीच हुई है. राज्य के 15 जिलों का पारा लुढ़क गया है. दक्षिणी-पूर्वी और उत्तरी भागों में सुबह के वक्त कोहरा देखने को मिला. हालांकि, ठंड की परवाह किए बगैर नव वर्ष का उत्साह देखने को मिला. सोशल मीडिया पर नव वर्ष से जुड़े मैसेज ट्रोल करते रहे. साल के पहले दिन झारखंड के तमाम पिकनिक स्थलों पर पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली.

15 जिलों का न्यूनतम तापमान लुढ़का

सबसे ज्यादा ठंड गुमला और रांची में पड़ रही है. रांची के कांके का न्यूनतम पारा 4.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. इतना ही तापमान गुमला में भी रिकॉर्ड हुआ है. 15 जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ है. रांची और गुमला के बाद डाल्टनगंज का न्यूनतम पर 5.7 डिग्री पर पहुंच गया है. इसके अलावा बोकारो में 7.5 डिग्री, चाईबासा में 8.6 डिग्री, देवघर में 7.8 डिग्री, पूर्वी सिंहभूम में 9.8 डिग्री, कोडरमा में 8.4 डिग्री, हजारीबाग में 6.4 डिग्री, हजारीबाग में 6.4 डिग्री, खूंटी में 6.3 डिग्री, लातेहार में 8.3 डिग्री, लोहरदगा में 6.0 डिग्री, पाकुड़ में 7.6 डिग्री, सरायकेला में 8.02 डिग्री और सिमडेगा में 8.4 डिग्री पारा रिकॉर्ड हुआ है.

अधिकतम तापमान में हुआ है सुधार

राहत की बात है कि कड़ाके की ठंड के बीच अधिकतम तापमान में सुधार हुआ है. रांची जिला में सबसे ज्यादा 26.1 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा डाल्टनगंज, चाईबासा, बोकारो, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम का अधिकतम तापमान 25 डिग्री से ऊपर रहा है. मौसम केंद्र रांची ने साल के दूसरे दिन यानी 2 जनवरी को 10 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले शामिल हैं.

TAGGED:

WEATHER REPORT
JHARKHAND COLD WAVES
NEW YEAR 2026
झारखंड में मौसम
JHARKHAND WEATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.