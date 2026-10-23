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झारखंड में 27 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, 28 और 29 अक्टूबर को कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी, बंगाल की खाड़ी में लो-प्रेशर बनेगा कारण

झारखंड में मौसम ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसमी गतिविधियों में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक मौसम में संभावित बदलाव की प्रमुख वजह बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रही मौसमी प्रणाली है. इस प्रणाली के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और अधिक प्रभावी होने के आसार हैं. इसके अतिरिक्त उत्तर बांग्लादेश और पूर्वोत्तर झारखंड के आसपास भी समुद्र तल से करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है. इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से झारखंड के मौसम में बदलाव हो सकता है. 27 अक्टूबर से बादलों की आवाजाही बढ़ने और कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. 28 और 29 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

26 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम?