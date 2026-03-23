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झारखंड में आज से चढ़ने लगेगा पारा, इस तारीख से फिर बदल सकता है मौसम, सरायकेला में सबसे ज्यादा गर्मी

रांचीः झारखंड में मौसम धीरे-धीरे करवट ले रहा है. सोमवार की सुबह राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरे की शुरुआत हुई, जिसके बाद दिन में आंशिक बादल छाए रहेंगे. हालांकि फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 5 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिससे लोगों को गर्मी का अहसास तेजी से होने लगेगा.

बढ़ेगा अधिकतम और न्यूनतम तापमान

राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में तापमान 34 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है. वहीं 23 से 25 मार्च तक मौसम सामान्य रहेगा. सुबह हल्का कोहरा और दिन में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश के आसार नहीं हैं.

IMD द्वारा जारी रिपोर्ट (Etv Bharat)

26 मार्च से फिर बदलेगा मौसम

लेकिन 26 मार्च से मौसम अचानक बदलने वाला है. दक्षिणी झारखंड के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है. इतना ही नहीं, 27 और 28 मार्च को राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई गई है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

बारिश का तापमान पर असर

झारखंड में पिछले 24 घंटे के मौसम ने साफ संकेत दिए हैं कि बारिश और बदले मौसम का असर अभी भी बना हुआ है. दिन और रात दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किए गए हैं, जिससे राज्यभर में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है.