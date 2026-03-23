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झारखंड में आज से चढ़ने लगेगा पारा, इस तारीख से फिर बदल सकता है मौसम, सरायकेला में सबसे ज्यादा गर्मी

झारखंड में मौसम लगातार बदल रहा है, न्यूनतम तापमान भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है. आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी का अहसास होने लगेगा.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 23, 2026 at 1:06 PM IST

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रांचीः झारखंड में मौसम धीरे-धीरे करवट ले रहा है. सोमवार की सुबह राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरे की शुरुआत हुई, जिसके बाद दिन में आंशिक बादल छाए रहेंगे. हालांकि फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 5 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिससे लोगों को गर्मी का अहसास तेजी से होने लगेगा.

बढ़ेगा अधिकतम और न्यूनतम तापमान

राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में तापमान 34 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है. वहीं 23 से 25 मार्च तक मौसम सामान्य रहेगा. सुबह हल्का कोहरा और दिन में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश के आसार नहीं हैं.

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IMD द्वारा जारी रिपोर्ट (Etv Bharat)

26 मार्च से फिर बदलेगा मौसम

लेकिन 26 मार्च से मौसम अचानक बदलने वाला है. दक्षिणी झारखंड के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है. इतना ही नहीं, 27 और 28 मार्च को राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई गई है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

बारिश का तापमान पर असर

झारखंड में पिछले 24 घंटे के मौसम ने साफ संकेत दिए हैं कि बारिश और बदले मौसम का असर अभी भी बना हुआ है. दिन और रात दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किए गए हैं, जिससे राज्यभर में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है.

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IMD द्वारा जारी झारखंड के तापमान का रिकॉर्ड (Etv Bharat)

रांची और जमशेदपुर के तापमान का हाल

राजधानी रांची की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 7 डिग्री कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से लगभग 3.6 डिग्री नीचे है. यह दर्शाता है कि दिन में भी गर्मी का असर कम है और रात में हल्की ठंड बनी हुई है. जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री और न्यूनतम 18.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

सरायकेला सबसे गर्म, गुमला में ठंडक

डाल्टनगंज में पारा 30.2 डिग्री तक पहुंचा, जबकि रात का तापमान 16.5 डिग्री रहा. बोकारो में अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री और न्यूनतम 16.5 डिग्री दर्ज हुआ. वहीं चाईबासा में दिन का तापमान 31.4 डिग्री तक पहुंचा, जो राज्य में प्रमुख शहरों में सबसे अधिक रहा, जबकि रात का तापमान 17.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. अगर पूरे राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान सरायकेला में 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 11.9 डिग्री रहा जो रात में ठंडक का साफ संकेत देता है.

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