हिमाचल में रातें हुई सर्द, माइनस में इन शहरों का तापमान, जानें कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम

हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में न्यूनतम तापमान गिरने से रातें और ठंडी हो गईं हैं. सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में -5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. सबसे अधिकतम तापमान ऊना का 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, सुंदरनगर और बिलासपुर जैसे स्थानों में कोहरा देखने को मिल रहा है. वहीं, मौसम विभाग शिमला के मुताबिक अभी हिमाचल में मौसम साफ बना रहेगा. इस सप्ताह बारिश के कोई आसार नहीं हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम लगातार साफ बना हुआ है. इसके बाद भी तातमान धीरे धीरे नीचे जा रहा है. हिमाचल के तीन शहरों का न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चल रहा है, जबकि अधिकतर शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे या इसके आसपास है. सुबह शाम लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि दिन में तेज धूप खिलने से राहत मिल रही है और लोग धूप का आनंद ले रहे हैं.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि अभी तक नवंबर महीने में सामान्य से 88 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. बीते साल 2010 से नवंबर महीने में बारिश होने का जो आंकड़ा है, उसमें साल 2018, 2019 और 2020 में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी. वहीं, वर्ष 2022 में सामान्य बारिश हुई थी. हालांकि वर्ष 2021, 2023 व 2024 में सामान्य से कम बारिश हुई थी.

"23 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा. इस दौरान 20 नवंबर तक दिन का जो अर्ली मॉर्निंग तापमान है, उसके पूरे प्रदेश में सामान्य रहने की संभावना है. वहीं, 20 नवंबर के बाद न्यूनतम तापमान में खासकर की ऊंचाई वाले क्षेत्र लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा और मध्यवर्ती जिला मंडी शिमला और सिरमौर यहां के दिन का तापमान में 23 सितंबर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस फॉल कर सकता है, लेकिन ओवरऑल 23 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा." - संदीप कुमार शर्मा, सीनियर साइंटिस्ट, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला

खेतीबाड़ी पर असर

कृषि विभाग से सेवानिवृत अधिकारी एवं विशेषज्ञ राम कृष्ण चौहान का कहना है कि अक्टूबर और नवंबर में होने वाली बारिश गेहूं सहित अन्य रबी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि इन दोनों महीनों में अच्छी बारिश नहीं हो रही है. जिसका प्रभाव रबी सीजन में होने वाली फसलों की बिजाई पर पड़ रहा है. खासकर चना और सरसों की बिजाई अक्टूबर महीने में की ही जानी चाहिए. अगर इन फसलों की बिजाई देरी से होती है तो चना में फली छेदक कीड़ा लगने और सरसों में पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी लगने व लीफ माइनर का खतरा रहता है.

