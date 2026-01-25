हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, तीन दिन तक बारिश-बर्फबारी, इन जिलों में येलो अलर्ट
हिमाचल में एक बार फिर मौसम खराब होने वाला है. तीन दिन तक हिमाचल में बारिश बर्फबारी के आसार हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 2:01 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में 22 से 24 जनवरी तक हुई जमकर बारिश और बर्फबारी ने लंबे समय से बने सूखे जैसे हालात पर ब्रेक लगा दिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में तीन महीने से अधिक समय तक वर्षा नहीं होने के कारण जमीन सूख चुकी थी, लेकिन दो दिन बदला मौसम का मिजाज खेती-बागवानी और पर्यटन क्षेत्र में राहत लेकर आई. बर्फबारी और बारिश के बाद से हिमाचल में ठंड बढ़ गई है.
रविवार को हिमाचल के अधितकर इलाकों में धूप खिली है. इससे लोगों को ठंड से राहत मिली है. लोग दिन में धूप का आनंद ले रहे हैं. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में एक बार फिर मौसम का रुख बदलने वाला है. 26 से 28 जनवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से बारिश और ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. प्रशासन भी संभावित खराब मौसम को देखते हुए अलर्ट मोड पर है. वहीं, मौसम साफ होते ही लोक निर्माण विभाग बंद हुए सड़क मार्गों से बर्फ हटाने में जुटा है, ताकि सड़क मार्गों को बहाल किया जा सके. अधिकतर मार्गों को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है. कुल्लू, मनाली जैसे इलाकों में अभी भी कई सड़कें बहाल नहीं हुई हैं और कई गाड़ियां सड़कों पर फंसी हुई हैं.
कब कब खराब रहेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक आज चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. 26 जनवरी से 28 जनवरी तक पूरे हिमाचल में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा जैसे मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि सिरमौर, मंडी, शिमला जैसे मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है. इसके साथ ही चंबा, कुल्लू-मनाली, किन्नौर, लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी होगी 27 जनवरी को चारों जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी को कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी, लेकिन 27 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ज्यादा खराब रहेगा. इस दौरान अधिकांश स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है. 28 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने के कारण बारिश और बर्फबारी में कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन मौसम खराब रहेगा.
सामान्य के करीब पहुंचा बारिश का आंकड़ा
वहीं, हिमाचल में जनवरी माह में बारिश का आंकड़ा सामान्य के करीब पहुंच गया है. नवंबर और दिसंबर माह में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है. 22 से 24 जनवरी के बीच हुई बारिश ने इस माह की बारिश की भरपाई कर दी है. जनवरी माह में अब तक 56.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 62.4 मिलीमीटर है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर में ही सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि अन्य जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है. आने वाले दिनों में बारिश का आंकड़ा सामान्य या इससे अधिक के स्तर को छू सकता है.
सेब की फसल के लिए वरदान बनी बर्फबारी
वहीं, बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी से सबसे ज्यादा राहत किसानों और बागवानों को मिली है. खेतों और बागों में जरूरी नमी लौटने से रबी की फसलों और सेब सहित अन्य फलदार पौधों के लिए यह मौसम अनुकूल माना जा रहा है. लंबे समय से बारिश न होने के कारण बागवानी क्षेत्र में चिंताएं बढ़ रही थीं, लेकिन अब ठंड और नमी के इस संयोजन से फसल उत्पादन बेहतर रहने की उम्मीद जगी है. बागवानों का कहना है कि बर्फबारी से चिलिंग ऑवर्स पूरे होने में मदद मिलेगी, जो सेब की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है.
पर्यटन कारोबार बढ़ा
वहीं दूसरी ओर बर्फबारी ने प्रदेश के पर्यटन कारोबार को भी नई ऊर्जा दी है. मनाली, शिमला और चंबा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में बर्फ गिरते ही सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। बर्फ से ढकी सड़कें, पहाड़ और देवदार के जंगल पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं. होटल, टैक्सी और स्थानीय कारोबारियों के लिए यह बर्फबारी किसी संजीवनी से कम नहीं मानी जा रही है. पर्यटन सीजन के लिहाज से यह समय अहम है और बर्फबारी ने कारोबार को गति देने का काम किया है.
हालांकि बर्फबारी के कारण कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में यातायात और जनजीवन प्रभावित भी हुआ है. कई संपर्क मार्गों पर अस्थायी रूप से आवाजाही बाधित रही, वहीं ठंड बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद कुल मिलाकर बारिश और बर्फबारी को प्रदेश के लिए लाभकारी माना जा रहा है.
