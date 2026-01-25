ETV Bharat / state

हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, तीन दिन तक बारिश-बर्फबारी, इन जिलों में येलो अलर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 22 से 24 जनवरी तक हुई जमकर बारिश और बर्फबारी ने लंबे समय से बने सूखे जैसे हालात पर ब्रेक लगा दिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में तीन महीने से अधिक समय तक वर्षा नहीं होने के कारण जमीन सूख चुकी थी, लेकिन दो दिन बदला मौसम का मिजाज खेती-बागवानी और पर्यटन क्षेत्र में राहत लेकर आई. बर्फबारी और बारिश के बाद से हिमाचल में ठंड बढ़ गई है. रविवार को हिमाचल के अधितकर इलाकों में धूप खिली है. इससे लोगों को ठंड से राहत मिली है. लोग दिन में धूप का आनंद ले रहे हैं. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में एक बार फिर मौसम का रुख बदलने वाला है. 26 से 28 जनवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से बारिश और ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. प्रशासन भी संभावित खराब मौसम को देखते हुए अलर्ट मोड पर है. वहीं, मौसम साफ होते ही लोक निर्माण विभाग बंद हुए सड़क मार्गों से बर्फ हटाने में जुटा है, ताकि सड़क मार्गों को बहाल किया जा सके. अधिकतर मार्गों को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है. कुल्लू, मनाली जैसे इलाकों में अभी भी कई सड़कें बहाल नहीं हुई हैं और कई गाड़ियां सड़कों पर फंसी हुई हैं. शिमला में बर्फबारी के बाद का नजारा (ETV Bharat) कब कब खराब रहेगा मौसम मौसम विभाग के मुताबिक आज चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. 26 जनवरी से 28 जनवरी तक पूरे हिमाचल में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा जैसे मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि सिरमौर, मंडी, शिमला जैसे मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है. इसके साथ ही चंबा, कुल्लू-मनाली, किन्नौर, लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी होगी 27 जनवरी को चारों जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी को कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी, लेकिन 27 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ज्यादा खराब रहेगा. इस दौरान अधिकांश स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है. 28 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने के कारण बारिश और बर्फबारी में कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन मौसम खराब रहेगा. बर्फ के बीच से गुजरते लोग (ETV Bharat)