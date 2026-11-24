गौरेला पेंड्रा मरवाही में बदलने लगा मौसम का मिजाज, छाने लगा घना कोहरा
चक्रवात तूफान अकवान के असर के बाद जीपीएम में ठंड बढ़ गई. कोहरा छाने लगा है. मुकेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2026 at 10:11 AM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. सुबह के वक्त घना कोहरा छाने के कारण पूरा इलाका कोहरे की सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है. मंगलवार सुबह भी पेंड्रा सहित आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा. इसके चलते सड़कों पर दृश्यता (विजिबिलिटी) बेहद कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.
सड़कों पर कोहरा, गाड़ियों की रफ्तार हुई कम
घने कोहरे के कारण सुबह के समय सड़कों और आसपास के इलाकों में धुंध का माहौल बना रहा. कोहरे का असर सड़कों पर साफ दिखाई दिया. कम विजिबिलिटी के कारण वाहन चालक दिन में भी अपने वाहनों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर नजर आए. सड़क पर आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं देने के कारण वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई. खासकर दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को सावधानीपूर्वक सफर करना पड़ा.
न्यूनतम तापमान में गिरावट
जीपीएम में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से ठंड का असर भी महसूस होने लगा है. सुबह और शाम के समय लोगों को ठिठुरन का अहसास हो रहा है. ठंड बढ़ने के साथ ही लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं. सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को ठंड और कोहरे दोनों का सामना करना पड़ रहा है.
मौसम में आए इस बदलाव से अब जिले में सर्दी की शुरुआत का अहसास होने लगा है. घने कोहरे और कम दृश्यता को देखते हुए वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. धीमी गति से वाहन चलाना और जरूरत के अनुसार लाइट का उपयोग करना दुर्घटनाओं से बचने के लिए जरूरी है.