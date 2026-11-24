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गौरेला पेंड्रा मरवाही में बदलने लगा मौसम का मिजाज, छाने लगा घना कोहरा

जीपीएम मौसम ( ETV Bharat Chhattisgarh )

गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. सुबह के वक्त घना कोहरा छाने के कारण पूरा इलाका कोहरे की सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है. मंगलवार सुबह भी पेंड्रा सहित आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा. इसके चलते सड़कों पर दृश्यता (विजिबिलिटी) बेहद कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

सड़कों पर कोहरा, गाड़ियों की रफ्तार हुई कम घने कोहरे के कारण सुबह के समय सड़कों और आसपास के इलाकों में धुंध का माहौल बना रहा. कोहरे का असर सड़कों पर साफ दिखाई दिया. कम विजिबिलिटी के कारण वाहन चालक दिन में भी अपने वाहनों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर नजर आए. सड़क पर आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं देने के कारण वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई. खासकर दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को सावधानीपूर्वक सफर करना पड़ा.