ETV Bharat / state

दिल्ली एनसीआर में आज भी हल्की बूंदाबांदी के आसार, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

रविवार को कहीं-कहीं हल्की बारिश के आसार,अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की बारिश के आसार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 13, 2026 at 8:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में शनिवार दिन में हल्की बारिश हुई, जबकि कई हिस्सों में तेज धूप खिली रही. इस आधी-अधूरी बारिश के चलते जहां लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा.वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से लगभग तीन डिग्री ऊपर रहा. कल दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार की सुबह से ही धूप-छांव का खेल चलता रहा. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है वहीं न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.
मौसम विभाग के अनुसार आज बताया बारिश के आसार
मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इसके साथ ही करीब 10 से 15 किमी/घंटे की रफ्तार से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में कल सोमवार 14 सितंबर को दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी. इसके बाद 15 से 16 सितंबर तक बीच-बीच में हल्की बारिश का दौर देखा जा सकता है .

आज औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक पर एक नजर

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 83 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 93, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 92 और नोएडा में 78 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली में थाना दिवस पर शाहदरा पुलिस ने की जनसुनवाई, JCP और DCP ने सुनीं आम लोगों की समस्याएं

सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का अभियान तेज, दिल्लीभर में 33 इमारतों पर डिमोलिशन कार्रवाई

TAGGED:

DELHI MAUSAM UPDATE
DELHI NCR KA MAUSUAM
दिल्ली में आज का मौसम
दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार
DELHI WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.