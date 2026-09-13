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दिल्ली एनसीआर में आज भी हल्की बूंदाबांदी के आसार, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में शनिवार दिन में हल्की बारिश हुई, जबकि कई हिस्सों में तेज धूप खिली रही. इस आधी-अधूरी बारिश के चलते जहां लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा.वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से लगभग तीन डिग्री ऊपर रहा. कल दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार की सुबह से ही धूप-छांव का खेल चलता रहा. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है वहीं न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.

मौसम विभाग के अनुसार आज बताया बारिश के आसार

मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इसके साथ ही करीब 10 से 15 किमी/घंटे की रफ्तार से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में कल सोमवार 14 सितंबर को दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी. इसके बाद 15 से 16 सितंबर तक बीच-बीच में हल्की बारिश का दौर देखा जा सकता है .

आज औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक पर एक नजर