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दिल्ली-NCR में बदलने लगा मौसम, तापमान 40 के पास पहुंचा, जाने कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: बदलते मौसम के बीच राजधानी में गर्मी और तापमान दोनों में ही वृद्धि देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में मंगलवार को कहीं- कहीं अधिकतम तापमान 40 के करीब पहुंच गया. राजधानी में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा.

दिल्ली में मंगलवार को रिज इलाके में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लोधी रोड में 38.1 डिग्री और आयानगर में 37.8 डिग्री दर्ज किया गया.



आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज बुधवार को अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है. इस बीच सुबह शाम 5 से 15 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिनों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं इसके बाद 17 और 18 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है.