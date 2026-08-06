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मौसम ने घटाई सेब की पैदावार, लेकिन बाजार ने भर दी झोली, बागवानों के चेहरे पर ऐसे खिली मुस्कान

गुजरात के सूरत से आए लदानी सैयद नसीमुद्दीन का कहना है, "अच्छी क्वालिटी की के सेब की बहुत अधिक डिमांड है. इस साल सेब की फसल कम है, लेकिन रेट डबल है. पिछली साल यही सेब ₹2500 तक मिल रहा था, लेकिन इस बार सेब 4000 प्रति पेटी बिक रहा है. अभी बाहर की मंडियों में माल बहुत कम पहुंच रहा है. सेब इतना महंगा है कि आम लोगों की खाने की हिम्मत नहीं हो रही है".

ढली मंडी के गौरव का कहना है कि हर जगह से माल आ रहा है. अभी मंडी में सेब की अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है. मंडी में अच्छी क्वालिटी के सेब के बढ़िया दाम मिल रहे हैं. बाहरी राज्यों में भी सेब की अच्छी डिमांड चल रही है, लेकिन अब कश्मीर का गाला एप्पल चल पड़ा है. इससे गला का भाव मंडी में थोड़ा गिरा है. पिछली साल की तुलना में बागवानों को इस बार अच्छे रेट मिलेंगे, इस बार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी सेब का अच्छा रेट रहेगा. पिछली साल मंडी में बहुत सेब आया था, लेकिन इस बार फसल कम है.

शिमला जिले के कोटखाई तहसील के चैंथला गांव के जोगिंदर सिंह चौहान ने कहा, "इस साल सेब की कम फसल होने के कारण बागवानों को बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं. आज मेरा भी 81 पेटियों का लोट था, जो 3500 रुपए प्रति पेटी बिका है. फसल कम है, लेकिन कुल मिलाकर सेब का दाम अच्छा मिल रहा है. पिछली साल की तुलना में इस बार सेब की फसल 30 फीसदी ही है".

ऐसे में ईटीवी भारत की टीम ने प्रदेश की सबसे प्रमुख फल मंडियों में शामिल ढली फल मंडी, शिमला का दौरा कर जमीनी हकीकत जानी. मंडी में बागवानों, आढ़तियों और लदानियों से बातचीत में सामने आया कि इस बार सेब की आवक पिछले साल की तुलना में काफी कम है, लेकिन बाजार में मांग लगातार मजबूत बनी हुई है. देश के विभिन्न राज्यों से खरीदार अच्छी गुणवत्ता वाले सेब के लिए ऊंची कीमत देने को तैयार हैं. इसका सीधा फायदा बागवानों को मिल रहा है.

हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 3 अगस्त तक प्रदेश और बाहरी राज्यों की विभिन्न मंडियों में 15 लाख 45 हजार 596 सेब की पेटियां पहुंची हैं. पिछले वर्ष इसी अवधि तक यह आंकड़ा 40 लाख 70 हजार 172 पेटियां था. यानी इस बार अब तक 25 लाख 24 हजार 576 पेटियां कम मंडियों में पहुंची हैं. उत्पादन में यह गिरावट मौसम की मार को साफ दर्शाती है.

शिमला: बदलते मौसम ने इस बार हिमाचल के सेब बागवानों की चिंता जरूर बढ़ाई, लेकिन बाजार ने उनके नुकसान की भरपाई कर दी. ओलावृष्टि, असमय बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण बागानों में सेब का उत्पादन पिछले साल की तुलना में काफी कम रहा है. इसका असर मंडियों में भी साफ दिखाई दे रहा है, जहां इस बार लाखों पेटियां कम पहुंची हैं. लेकिन कम आवक के बीच अच्छी गुणवत्ता वाले सेब की मांग इतनी मजबूत बनी हुई है कि मंडियों में रिकॉर्ड बोली लग रही है. यही वजह है कि कम पैदावार के बावजूद बागवानों के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ नजर आ रही है.

हिमाचल में उत्पादन घटने के बावजूद बागवानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि मंडियों में सेब की जबरदस्त मांग के चलते उन्हें अपनी उपज के बेहतरीन दाम मिल रहे हैं. राजधानी शिमला की प्रमुख ढली फल मंडी में खरीदारों के बीच अच्छी गुणवत्ता वाले सेब को लेकर प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. मांग अधिक और आवक अपेक्षाकृत कम होने से ऊंची-ऊंची बोलियां लग रही हैं, जिससे बागवानों को बेहतर आमदनी की उम्मीद जगी है. खासकर प्रीमियम क्वालिटी के रॉयल डिलीशियस सेब ने 3700 रुपये प्रति पेटी तक का भाव हासिल कर यह संकेत दे दिया है कि इस सीजन में गुणवत्ता वाले सेब की बाजार में जबरदस्त कीमत मिल रही है.

शिमला फल मंडी में खरीदारों की लगी लाइन (ETV Bharat)

ढली मंडी में इस भाव बिका सेब

ढली फल मंडी में 4 अगस्त को विभिन्न किस्मों के सेब के दाम भी उत्साहजनक रहे. अच्छी गुणवत्ता वाला रॉयल डिलीशियस अधिकतम 3700 रुपये प्रति पेटी तक बिका. स्पर किस्म के सेब को 3000 रुपये प्रति पेटी तक भाव मिला, जबकि गाला किस्म की अधिकतम बोली 2700 रुपये प्रति पेटी रही. रेड गोल्डन सेब 1600 रुपये प्रति पेटी तक बिका. वहीं, गोल्डन किस्म के सेब के हाफ बॉक्स को अधिकतम 900 रुपये तक खरीदा गया. मंडी कारोबारियों का कहना है कि अच्छी रंगत, आकार और गुणवत्ता वाले सेब की बाजार में भारी मांग बनी हुई है.

शिमला के ढली फल मंडी में सेब का भाव (ETV Bharat)

ढली मंडी आढ़ती एसोसिएशन के उप प्रधान अमन सूद ने कहा, "इस बार फसल कम होने की वजह से मंडियों में पिछले साल के मुकाबले बहुत कम सेब आ रहा है. ऐसे में बाहरी राज्यों में अधिक मांग होने के कारण सेब महंगे रेट पर बिक रहा है".

127 पेटियां और 4 लाख से ज्यादा की कमाई

हिमाचल में इस सीजन बेहतर गुणवत्ता वाले सेब को मंडियों में लगातार बेहतरीन दाम मिल रहे हैं. इसका ताजा उदाहरण शिमला की ढली सब्जी मंडी में देखने को मिला, जहां जुब्बल के बागवान खेमराज डांगी की रॉयल डिलीशियस किस्म के सेब ने खरीदारों का ध्यान खींच लिया. महज 127 पेटियों की बिक्री से उन्हें 4,05,515 रुपये की रिकॉर्ड कमाई हुई. खास बात यह रही कि उनकी अलग-अलग ग्रेड और लेयर वाली पेटियों को भी शानदार बोली मिली, जिससे एक बार फिर साबित हुआ कि अच्छी गुणवत्ता और बेहतर पैकिंग वाले सेब को बाजार में प्रीमियम दाम मिल रहे हैं. ढली मंडी में खेमराज डांगी 6 लेयर की 43 पेटियां लेकर पहुंचे, जिनकी अधिकतम बोली 2,555 रुपये प्रति पेटी लगी. इसके अलावा 7 लेयर की 6 पेटियों को 1,825 रुपये प्रति पेटी का भाव मिला. वहीं, सबसे अधिक 78 अन्य पेटियों की बोली 3,650 रुपये प्रति पेटी तक पहुंची. इन सभी पेटियों की बिक्री से उन्हें कुल 4,05,515 रुपये प्राप्त हुए.

शिमला मंडी में सेब पेटियों को मिल रहे अच्छे दाम (ETV Bharat)

किस APMC में कितना सेब?

हिमाचल में 10 APMC के तहत प्रदेश और बाहरी राज्यों के मार्केटिंग यार्ड में 3 अगस्त तक 15,45,596 पेटियां सेब पहुंची. इसमें शिमला और किन्नौर एपीएमसी के अंतर्गत सबसे अधिक 10,17,220 पेटियां, मंडी एपीएमसी 2,22,408, कल्लू और लाहौल स्पीति एपीएमसी 1,64,052, सोलन एपीएमसी 1,26,646, चंबा एपीएमसी 11,745, कांगड़ा एपीएमसी 1471, ऊना एपीएमसी 1145, हमीरपुर एपीएमसी 719 व बिलासपुर एपीएमसी 190 पेटियां और सिरमौर एट पोंटा के अंतर्गत विथइन और आउटसाइड द मार्केट यार्ड में 0 पेटी सेब बिका है. बता दें कि सभी APMC हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अंडर काम करती हैं.

किस APMC में पहुंचा कितना सेब (ETV Bharat)

इस बार 2,18,35,350 पेटियां का अनुमान

बागवानी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल में इस बार कुल 2 करोड़ 18 लाख 35 हजार 350 पेटियां सेब उत्पादन होने की संभावना जताई गई है. सबसे अधिक उत्पादन की उम्मीद एक बार फिर शिमला जिला से है, जहां 1 करोड़ 15 लाख 49 हजार 500 पेटियां सेब पैदा होने का अनुमान लगाया गया है. प्रदेश के कुल अनुमानित उत्पादन का बड़ा हिस्सा अकेले शिमला जिले से आने की संभावना है.

हिमाचल प्रदेश में इस साल सेब उत्पादन का अनुमान (ETV Bharat)

रिपोर्ट के अनुसार कुल्लू जिले में इस बार 37 लाख 60 हजार 500 पेटियां सेब उत्पादन होने का अनुमान है. वहीं, किन्नौर में उत्पादन 28 लाख 18 हजार पेटियां रह सकता है. मंडी जिले से प्राप्त फील्ड रिपोर्ट के अनुसार यहां 22 लाख 83 हजार 300 पेटियां सेब उत्पादन होने की संभावना है. इसके अलावा चंबा जिले में 10 लाख 16 हजार 900 पेटियां सेब उत्पादन का अनुमान जताया गया है. सिरमौर जिले में 2 लाख 67 हजार पेटियां सेब पैदा हो सकता है. वहीं, लाहौल-स्पीति में 1 लाख 9 हजार 200 पेटियां उत्पादन रहने की संभावना है. अन्य जिलों में कांगड़ा से 13 हजार 450 पेटियां, सोलन से 15 हजार 300 पेटियां, बिलासपुर से 1 हजार 750 पेटियां, हमीरपुर से 250 पेटियां और ऊना जिले में सबसे कम 200 पेटियां सेब उत्पादन का अनुमान लगाया गया है.

पिछली साल जिला बार मीट्रिक टन में उत्पादन

हिमाचल में वर्ष 2025-26 में कुल 6,99,876 मीट्रिक टन सेब उत्पादन दर्ज हुआ, जिसमें अकेले शिमला जिला ने 4,40,684 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ प्रदेश की कुल पैदावार का सबसे बड़ा हिस्सा दिया. इसके बाद कुल्लू ने 1,22,997 मीट्रिक टन और किन्नौर ने 68,983 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई. मंडी में 53,660 मीट्रिक टन, चंबा में 6,886 मीट्रिक टन, सिरमौर में 4,388 मीट्रिक टन, लाहौल-स्पीति में 1,486 मीट्रिक टन, कांगड़ा में 382 मीट्रिक टन, सोलन में 368 मीट्रिक टन, बिलासपुर में 35 मीट्रिक टन, हमीरपुर में 6 मीट्रिक टन और ऊना में 1 मीट्रिक टन सेब उत्पादन दर्ज किया गया. ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि हिमाचल में सेब उत्पादन का केंद्र शिमला, कुल्लू, किन्नौर और मंडी जैसे ऊंचाई वाले जिले हैं.

साल 2025-2026 में हिमाचल में सेब फत्पादन (ETV Bharat)

किस साल पेटियों में कब कितना उत्पादन?

प्रदेश के लाखों बागवानों की आजीविका से जुड़ा यह लाल फल हर साल मौसम की चाल पर निर्भर रहता है. कभी समय पर बर्फबारी और अनुकूल तापमान बंपर फसल का कारण बनते हैं, तो कभी ओलावृष्टि, अनियमित बारिश, गर्म होती जलवायु और रोगों का प्रकोप उत्पादन को प्रभावित कर देता है. यही वजह है कि हिमाचल में सेब उत्पादन पिछले एक दशक में लगातार उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरता रहा है. प्रदेश में वर्ष 2025-26 में 3,49,93,800 पेटियों का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से वर्ष 2024-25 में 2,51,47,400 पेटियों की पैदावार रही थी. वर्ष 2023-24 में 2,11,11,972 पेटियां सेब का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से साल 2022-23 में सेब उत्पादन 3,36,17,133 पेटी रहा था.

हिमाचल में सेब उत्पादन का आंकड़ा (ETV Bharat)

वहीं, 2021-22 में 3,05,95,058 पेटी उत्पादन हुआ था. वर्ष 2020-21 में भी सेब की कम पैदावार थी, उस दौरान प्रदेश में 2,40,53,100 सेब पेटियों का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से वर्ष 2019-20 में सेब उत्पादन 3,57,62,650 सेब पेटियों का उत्पादन रहा था. वर्ष 2018-19 में सेब उत्पादन 1,84,150 पेटी थी. वहीं, वर्ष 2017-18 में सेब पैदावार 2,23,28,700 पेटी रहा था. वर्ष 2016-17 में सेब उत्पादन 2.34,06,700 पेटियों का था। वहीं, 2015-16 में सेब की पैदावार 3,88,56,300 पेटियां रही थी.

इतने हेक्टेयर में बागवानी

हिमाचल प्रदेश में बागवानी के तहत कुल 2,37,368 हेक्टेयर क्षेत्र आता है, जो कुल कृषि क्षेत्र का 26 फीसदी है. जिसमें सेब प्रमुख फसल है, जो कुल फल उत्पादन का 77.58 फीसदी योगदान देती है. प्रदेश में बागवानी का लगातार विस्तार हो रहा है. हिमाचल में वर्ष 1950-51 में सेब के अंतर्गत 400 हेक्टेयर क्षेत्र था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,16,338 हेक्टेयर हो गया है. जबकि 27,386 हेक्टेयर क्षेत्र स्टोन फ्रूट के तहत है. ड्राई फ्रूट का उत्पादन 9,277 हेक्टेयर में किया जाता है. सिट्रस फ्रूट के तहत बागवानी का करीब 26,432 हेक्टेयर एरिया कवर होता है, लेकिन चिंता की बात ये है कि प्रदेश में बागवानी के तहत क्षेत्र तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्पादन में इतनी अधिक बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है. जिसमें पिछले कई सालों से मौसम में हो रहा बदलाव एक मुख्य कारण है.

हिमाचल प्रदेश में बागवानी (ETV Bharat)

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