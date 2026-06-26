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हिमाचल में सेब पर पड़ी मौसम की मार, इस बार 2.18 करोड़ पेटियों का अनुमान, पिछले साल से 1.31 करोड़ बॉक्स की बड़ी गिरावट

लगातार बदलते मौसम के पैटर्न अब हिमाचल की पारंपरिक बागवानी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं.

WEATHER EFFECT ON APPLE SEASON
हिमाचल में सेब पर मौसम की मार (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 3:01 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सेब उद्योग को इस वर्ष मौसम की बेरहम मार ने गहरा झटका दिया है. पहाड़ों की पहचान और लाखों परिवारों की आजीविका का आधार सेब इस बार उत्पादन के मोर्चे पर गंभीर संकट से गुजर रहा है. प्रदेश में इस बार सेब उत्पादन का अनुमान महज 2, 18,35,350 पेटियों तक सीमित रहने की संभावना जताई गई है, जो पिछले वर्ष के 3,49,93,800 बॉक्स उत्पादन की तुलना में 1.31,58,450 पेटियों की भारी कमी दर्शाता है. इस बार सर्दियों में अपेक्षित बर्फबारी नहीं हुई, जिससे सेब के पौधों को पर्याप्त ‘चिलिंग आवर्स नहीं मिल सके. इसके बाद वसंत ऋतु में तापमान में असामान्य उतार-चढ़ाव, ओलावृष्टि, तेज हवाओं और कई क्षेत्रों में बेमौसम बारिश ने फूलों और शुरुआती फलों को नुकसान पहुंचाया. निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बढ़ती गर्मी ने भी उत्पादन क्षमता को प्रभावित किया, जिस कारण प्रदेश के कई प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों में फल की सेटिंग कमजोर रही.

कारोबार पर पड़ेगा असर

विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बदलते मौसम के पैटर्न अब हिमाचल की पारंपरिक बागवानी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं. एक ओर उत्पादन घट रहा है तो दूसरी ओर लागत लगातार बढ़ रही है. ऐसे में बागवानों के सामने आर्थिक संतुलन बनाए रखना कठिन होता जा रहा है. उत्पादन में आई यह बड़ी गिरावट किसानों की आमदनी को प्रभावित करेगी. इसके साथ ही प्रदेश की मंडियों, परिवहन, पैकेजिंग, मजदूरी और पूरे सेब कारोबार पर इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है. वहीं, उत्पादन में 1.31 करोड़ पेटियों की गिरावट ने बागवानी क्षेत्र में चिंता की लकीरें गहरी कर दी हैं.

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इस बार 2.18 करोड़ पेटियों का अनुमान (ETV Bharat)

हिमाचल में 2,18,35,350 पेटी उत्पादन का अनुमान

बागवानी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष हिमाचल में इस बार कुल 2 करोड़ 18 लाख 35 हजार 350 पेटियां सेब उत्पादन होने की संभावना जताई गई है. सबसे अधिक उत्पादन की उम्मीद एक बार फिर शिमला जिला से है, जहां 1 करोड़ 15 लाख 49 हजार 500 पेटियां सेब पैदा होने का अनुमान लगाया गया है. प्रदेश के कुल अनुमानित उत्पादन का बड़ा हिस्सा अकेले शिमला जिले से आने की संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार कुल्लू जिले में इस बार 37 लाख 60 हजार 500 पेटियां सेब उत्पादन होने का अनुमान है.

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पिछले सीजन में हिमाचल में 3.50 करोड़ पेटी सेब का उत्पादन (ETV Bharat)

वहीं, किन्नौर में उत्पादन 28 लाख 18 हजार पेटियां रह सकता है. मंडी जिले से प्राप्त फील्ड रिपोर्ट के अनुसार यहां 22 लाख 83 हजार 300 पेटियां सेब उत्पादन होने की संभावना है. इसके अलावा चंबा जिले में 10 लाख 16 हजार 900 पेटियां सेब उत्पादन का अनुमान जताया गया है. सिरमौर जिले में 2 लाख 67 हजार पेटियां सेब पैदा हो सकता है. वहीं, लाहौल-स्पीति में 1 लाख 9 हजार 200 पेटियां उत्पादन रहने की संभावना है. अन्य जिलों में कांगड़ा से 13 हजार 450 पेटियां, सोलन से 15 हजार 300 पेटियां, बिलासपुर से 1 हजार 750 पेटियां, हमीरपुर से 250 पेटियां और ऊना जिले में सबसे कम 200 पेटियां सेब उत्पादन का अनुमान लगाया गया है.

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सेब उद्योग हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ (ETV Bharat)

सेब पेटियों में कब कितना उत्पादन

प्रदेश के लाखों बागवानों की आजीविका से जुड़ा यह लाल फल हर साल मौसम की चाल पर निर्भर रहता है. कभी समय पर बर्फबारी और अनुकूल तापमान बंपर फसल का कारण बनते हैं, तो कभी ओलावृष्टि, अनियमित बारिश, गर्म होती जलवायु और रोगों का प्रकोप उत्पादन को प्रभावित कर देता है. यही वजह है कि हिमाचल में सेब उत्पादन पिछले एक दशक में लगातार उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरता रहा है.

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सेब पर पड़ी मौसम की मार (ETV Bharat)

दिलचस्प बात यह है कि कुछ वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज हुआ, जबकि कुछ सालों में फसल अपेक्षाकृत कम रही. प्रदेश में वर्ष 2025-26 में 3,49,93,800 पेटियों का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से वर्ष 2024-25 में 2,51,47,400 पेटियों की पैदावार रही थी. वर्ष 2023-24 में 2,11,11,972 पेटियां सेब का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से साल 2022-23 में सेब उत्पादन 3,36,17,133 पेटी रहा था.

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हिमाचल में सेब उत्पादन (ETV Bharat GFX)

वहीं, 2021-22 में 3,05,95,058 पेटी उत्पादन हुआ था. वर्ष 2020-21 में भी सेब की कम पैदावार थी, उस दौरान प्रदेश में 2,40,53,100 सेब पेटियों का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से वर्ष 2019-20 में सेब उत्पादन 3,57,62,650 सेब पेटियों का उत्पादन रहा था. वर्ष 2018-19 में सेब उत्पादन 1,84,150 पेटी थी. वहीं, वर्ष 2017-18 में सेब पैदावार 2,23,28,700 पेटी रहा था. वर्ष 2016-17 में सेब उत्पादन 2.34,06,700 पेटियों का था. वहीं, 2015-16 में सेब की पैदावार 3,88,56,300 पेटियां रही थी.

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हिमाचल में सेब उत्पादन (ETV Bharat GFX)

हिमाचल के इतने हेक्टेयर में बागवानी

हिमाचल प्रदेश में बागवानी के तहत कुल 2,37,368 हेक्टेयर क्षेत्र आता है जो कुल कृषि क्षेत्र का 26 फीसदी है. इसमें सेब प्रमुख फसल है, जो कुल फल उत्पादन का 77.58 फीसदी योगदान देती है. प्रदेश में बागवानी का लगातार विस्तार हो रहा है. हिमाचल में वर्ष 1950-51 में सेब के अंतर्गत 400 हेक्टेयर क्षेत्र था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,16,338 हेक्टेयर हो गया है, जबकि 27,386 हेक्टेयर क्षेत्र स्टोन फ्रूट के तहत है.

Horticulture in Himachal
हिमाचल में बागवानी (ETV Bharat GFX)

ड्राई फ्रूट का उत्पादन 9,277 हेक्टेयर में किया जाता है. सिट्रस फ्रूट के तहत बागवानी का करीब 26,432 हेक्टेयर एरिया कवर होता है. मगर चिंता की बात ये है कि प्रदेश में बागवानी के तहत क्षेत्र तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन में इतनी अधिक बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है. जिसमें पिछले कई सालों से मौसम में हो रहा बदलाव एक मुख्य कारण है.

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सेब उत्पादन में 1.31 करोड़ पेटियों की गिरावट के अनुमान (ETV Bharat)

करसोग के बागवान रमेश कुमार का कहना है, "सर्दी के मौसम में बर्फ नहीं गिरने और फ्लावरिंग के वक्त मौसम खराब रहा, जिस कारण तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की फसल काफी कम है. मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से बागवानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है."

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हिमाचल में सेब बागान (ETV Bharat)

शिमला में सेब सीजन की तैयारियां शुरू

प्रदेश में सबसे अधिक सेब पैदावार करने वाले शिमला जिला में तैयारियां शुरू हो गई है. इसको लेकर डीसी अनुपम कश्यप ने वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक कर सेब परिवहन, यातायात प्रबंधन, मालभाड़ा निर्धारण, नियंत्रण कक्षों की स्थापना, श्रमिकों की उपलब्धता, पैकेजिंग सामग्री और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की है. डीसी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेब सीजन के दौरान बागवानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और परिवहन एवं विपणन व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए. इसके साथ ही सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सेब सीजन को सफल बनाने और बागवानों को निर्बाध परिवहन एवं विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

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हिमाचल में कितने क्षेत्र में सेब उत्पादन (ETV Bharat GFX)

बागवानी विभाग के निदेशक सतीश कुमार शर्मा का कहना है कि, "हिमाचल में इस बार 2.18 करोड़ सेब की पेटियां रहने का अनुमान है. यह उत्पादन पिछले साल की तुलना में कम है."

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हिमाचल में 1,16,240 हेक्टेयर में सेब उत्पादन (ETV Bharat)

मानसून सीजन से बागवनों को आस

जिला कुल्लू के बागवान प्रेम शर्मा का कहना है कि, मौसम अब साथ नहीं दे रहा है. इस बार ओलावृष्टि होने से पहले ही सेब को काफी नुकसान हुआ है. अब अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो भारी नुकसान हो सकता है.

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