हिमाचल में कई शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार, इन जिलों में लू का अलर्ट, जानें कब होगी बारिश
हिमाचल में तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है. कई जगह तापमान 30 डिग्री को पार कर गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 3:08 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के अधिकांश मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 11 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चल रहा है. रविवार को कई स्थानों पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच गया, जिससे मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का असर महसूस होने लगा है.
रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार ऊना में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 6 डिग्री अधिक है. सुंदरनगर में तापमान 32.7 डिग्री, मंडी में 32.6 डिग्री, कांगड़ा और भुंतर में 31.4 डिग्री, धर्मशाला में 30.1 डिग्री तथा सोलन में 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 8.9 डिग्री अधिक है.
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया. कल्पा में अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री, केलांग में 14.7 डिग्री और कुफरी में 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, नाहन में 27.4 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 27.5 डिग्री और कसौली में 25.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से लगभग 7.5 डिग्री अधिक रहा. शिमला का भी तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 8.9 डिग्री अधिक रहा.
कब होगी बारिश
मौसम विभाग ने बताया कि 9 और 10 मार्च को प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है. हालांकि 11 और 12 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के मध्य और ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है. वहीं 13 मार्च को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. जिलावार पूर्वानुमान के अनुसार किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, चंबा और मंडी के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में 11 और 12 मार्च को हल्की बारिश या बर्फबारी के आसार हैं. शिमला, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. 13 मार्च को मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन इस दौरान उच्च और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है. वहीं, 14 और 15 मार्च को फिर पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है. इसके साथ ही सोमवार और मंगलवार को कुल्लू, कांगड़ा, मंडी में लू चलने की संभावना है.
कैसा रहेगा तापमान
मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. इसके बाद प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट और अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कमी आने की संभावना है.
