हिमाचल में कई शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार, इन जिलों में लू का अलर्ट, जानें कब होगी बारिश

हिमाचल में कई शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के अधिकांश मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 11 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चल रहा है. रविवार को कई स्थानों पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच गया, जिससे मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का असर महसूस होने लगा है. रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार ऊना में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 6 डिग्री अधिक है. सुंदरनगर में तापमान 32.7 डिग्री, मंडी में 32.6 डिग्री, कांगड़ा और भुंतर में 31.4 डिग्री, धर्मशाला में 30.1 डिग्री तथा सोलन में 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 8.9 डिग्री अधिक है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया. कल्पा में अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री, केलांग में 14.7 डिग्री और कुफरी में 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, नाहन में 27.4 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 27.5 डिग्री और कसौली में 25.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से लगभग 7.5 डिग्री अधिक रहा. शिमला का भी तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 8.9 डिग्री अधिक रहा. कब होगी बारिश