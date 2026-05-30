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दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू

मौसम विभाग के अनुसार मध्य भारत में चल रही हीटवेव कमजोर पड़ चुकी है और बाकी इलाकों में भी जल्द राहत मिलने की संभावना है.

दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश
दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 30, 2026 at 5:39 PM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली के आर.के. पुरम, इंडिया गेट और गाजियाबाद सहित कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है.

दिल्ली में आज लागतार तीसरे दिन बारिश हो रही है. सुबह से दिल्ली में तेज धूप निकल रही थी शाम होते होते अचानक से आसमान में काले और घने बादल छाए और उसके के बाद तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई. दिल्ली में जहां एक तरफ भीषण गर्मी से दिल्लीवासी परेशान थे वहीं शाम को हुई बारिश दिल्ली के लोगों के लिए उमस भरी गर्मी से राहत लेकर आई है. दिल्ली में हुई इस बारिश के बाद तापमान में गिरावट तो आएगी इसके साथ ही दिल्ली की आवोहवा भी साफ होगी.

मौसम विभाग के अनुसार, देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है. मध्य भारत में चल रही हीटवेव कमजोर पड़ चुकी है और बाकी इलाकों में भी जल्द राहत मिलने की संभावना है. इसके अलावा 30 और 31 मई को उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. ऐसे में दिल्ली-NCR का यह मौसम बदलाव सिर्फ राहत ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत में बदलते मौसम के संकेत भी दे रहा है.

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद गर्मी से काफी राहत मिली है. लगातार पिछले दो दिन से मौसम में नमी है. बारिश के बाद से हवा भी साफ हुई है. तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है. मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा था कि 30 मई को राजधानी का मौसम पूरी तरह बदला हुआ रहेगा. दिनभर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. दिल्ली में कल शुक्रवार को देर शाम मौसम बदला कई इलाकों में तेज हवाएं चली और झमाझम बारिश के बाद जहां एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत मिली तो वहीं तापमान में भी गिरावट आई है.

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