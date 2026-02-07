ETV Bharat / state

मौसम का मिजाज बदला: दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी, जानें आज का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार 7 फरवरी को दिल्ली-एनसीआर में मौसम ज्यादातर साफ रहेगा.

मौसम का मिजाज बदला
मौसम का मिजाज बदला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 7, 2026 at 7:26 AM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल रहा है. राजधानी दिल्ली में अब धीमे-धीमे गर्माहट का असर होने लगा है. मौसम बदलने के साथ ही दिल्ली में तापमान भी बढ़ने लगा है. तेज धूप अब थोड़ी चुभने लगी है. दोपहर में गर्मी का एहसास हो रहा है.

बीते दिन यानि शुक्रवार को ज्यादातर इलाकों में सुबह हल्की धुंध देखने को मिली. दिन चढ़ने के साथ ही धुंध साफ हो गई और धूप निकल आई. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम है.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार 7 फरवरी को दिल्ली-एनसीआर में मौसम ज्यादातर साफ रहेगा. दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी. इस दौरान 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ सतही हवाएं चलेंगी. अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा, हालांकि 8 और 9 फरवरी को आसमान में आंशिक बादल छा सकते हैं. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 10 से 15 दिनों में ठंड का असर धीरे-धीरे कम होने लगेगा.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 214 अंक बना हुआ है हालांकि कल की तुलना में यह थोड़ा बहुत कम है. अगर बात दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 255 गाजियाबाद में 272 गुरुग्राम में 266 ग्रेटर नोएडा में 245 और नोएडा में 242 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

