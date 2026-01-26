ETV Bharat / state

पहाड़ों पर बर्फबारी का असर: दिल्ली-NCR में ठंड बढ़ी, मंगलवार को बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली: पहाड़ों पर बर्फबारी होने से दिल्ली- एनसीआर में ठंड बढ़ गई है. इसके साथ ही लगातार तेज हवाओं के असर से सोमवार को भी दिल्ली की हवा में सुधार रहा है. इस बीच बीते दिन यानि रविवार को तेज हवाओं के साथ दिन भर बादलों की आवा- जाही चलती रही. तेज धूप भी निकली रही.

न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री कम 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री कम 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 90 से 47 प्रतिशत रहा. रविवार को पालम दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री जबकि अधिकतम 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.



आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार सुबह दिल्ली में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा. दिन में आंशिक तौर पर बादलों के साथ ही खिली हुई धूप निकलेगी. हवा की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रहने की संभावना है. मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को एक और पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बारिश होगी. इस दौरान हवा की गति भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रह सकती है. इसके चलते अभी दिल्ली में सर्दी का मौसम बना रहेगा.